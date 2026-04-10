Cortegiul funerar al lui Mircea Lucescu a pornit spre Cimitirul Bellu, urmat îndeaproape de soția sa, Neli Lucescu, ținută de mână de fiul lor, Răzvan, și de nora sa, Ana-Maria. Zeci de persoane s-au adunat pentru a-și lua rămas bun, aplaudând în trecerea mașinii funerare, într-un ultim omagiu adus legendei fotbalului românesc.

Un ultim omagiu pe străzile Bucureștiului

Imaginile durerii au marcat plecarea cortegiului de la biserică. În momentul în care slujba de înmormântare s-a încheiat, zeci de oameni erau deja strânși în jur, așteptând să-l conducă pe ultimul drum. Iar când sicriul a fost scos din lăcașul de cult pentru a fi dus la cimitir, mai mulți oameni au început să aplaude spontan de pe trotuare.

Sunt ultimele aplauze pentru Mircea Lucescu.

În urma sicriului, soția Neli Lucescu, vizibil afectată, a fost susținută de fiul Răzvan Lucescu și de nora Ana-Maria, formând un tablou copleșitor al suferinței.

Ceremonial militar și traseul cortegiului

Dar cum a fost organizat acest ultim drum? Ceremonia a avut un caracter solemn, cu onoruri militare. Militarii din fruntea cortegiului au purtat, în ordine, crucea, o fotografie cu Mircea Lucescu, dar și toate distincțiile și decorațiile primite de acesta de-a lungul carierei. În spate, alți 6 militari au coborât treptele bisericii cu sicriul pe umeri, ducându-l până la dric.

Cortegiul funerar a urmat apoi o rută precisă prin Capitală: Piața Operei – Splaiul Independenței – Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Piața Eroii Revoluției – Cimitirul Bellu. Ceremonia de înhumare a fost programată pentru ora 12:45.

O carieră de legendă în 35 de trofee

Mircea Lucescu a fost mai mult decât un simplu antrenor. Pe bune, a fost o sursă de inspirație pentru generații întregi de sportivi. Cu o carieră ce se întinde pe mai bine de șase decenii, Lucescu a adunat un palmares solid de 35 de trofee, performanță care l-a plasat pe locul trei în clasamentul celor mai titrați antrenori din lume.

Ultimul său meci pe banca tehnică a avut loc pe 26 martie, când naționala României a pierdut în fața Turciei, în barajul pentru Cupa Mondială.

Povestea care va dăinui

Până la urmă, dincolo de cifre și statistici, rămâne moștenirea sa. „Il Luce” ne-a arătat că pasiunea, munca și dăruirea pot transforma visele în realitate. Impactul său depășește cu mult arenele sportive, fiind un model de perseverență.

Așa cum s-a spus, „Astăzi, România nu pierde doar un mare antrenor, ci și un simbol al excelenței și determinării.”

Și, deși momentul este unul de adio, povestea merge mai departe. „Astăzi, ne luăm rămas-bun de la Mircea Lucescu, dar povestea sa va continua să inspire generații viitoare să creadă în puterea visurilor lor.”