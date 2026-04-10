Fotbalul românesc este în doliu. Mircea Lucescu, titanul care a adunat 36 de trofee în cariera sa, a fost condus pe ultimul drum vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu. S-a stins din viață la 80 de ani, lăsând în urmă o moștenire uriașă și zeci de admiratori veniți să-i aducă un ultim omagiu.

Un loc de veci pregătit din timp

Cunoscut pentru viziunea sa strategică, Mircea Lucescu și-a planificat până și odihna veșnică. Cu peste un deceniu în urmă, antrenorul și-a asigurat un loc de prestigiu la Cimitirul Bellu, chiar pe aleea centrală, lângă intrarea principală. Nu-i chiar o surpriză, până la urmă, pentru un om care a gândit totul în avans.

Monumentul funerar, o construcție impresionantă din piatră albă masivă, are o ușă din bronz pe care scrie simplu «Fam. Lucescu».

Mesajul lăsat posterității

Dar dincolo de piatra masivă, un detaliu atrage atenția și îndeamnă la reflecție. Pe cavoul său este sculptat un mesaj profund, un citat din marele poet Grigore Alexandrescu, din poezia „Umbra lui Mircea. La Cozia”.

„Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, câte lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă se lăsați”.

Un mesaj despre moștenire, nu despre faimă.

O carieră de legendă în 36 de trofee

Iar moștenirea sa este, fără doar și poate, una impresionantă. Primii pași în fotbal i-a făcut la Dinamo București, unde a cucerit nu mai puțin de 7 titluri de campion și o Cupă a României. A mai evoluat la Știința București și Corvinul Hunedoara.

Ca antrenor, a pregătit echipe de prestigiu precum Dinamo, Corvinul, Pisa, Rapid, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior, Zenit și Dinamo Kiev, dar și naționalele României și Turciei. Palmaresul său este, pe bune, uluitor: 36 de trofee, incluzând o Cupă UEFA și o Supercupă a Europei, pe lângă numeroasele campionate naționale câștigate.

Ultimul omagiu de la Arena Națională la Bellu

Și sute de oameni au ținut să-i arate recunoștința. Înainte de ceremonia de la Cimitirul Bellu, trupul neînsuflețit al antrenorului a fost depus la Arena Națională, oferindu-le tuturor șansa de a-și lua rămas bun. V-ați întrebat vreodată cum arată recunoștința pură?

Ei bine, mormântul acoperit cu nenumărate coroane de flori, trimise de admiratori, foști colegi și prieteni, este un răspuns destul de bun. Ceremonia de înmormântare a adunat nume sonore din lumea sportului, oameni care i-au fost alături pe parcursul unei cariere extraordinare.

Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor (unul dintre cei mai mari, e drept), ci un creator de echipe, un mentor și un strateg desăvârșit. Moștenirea sa este un testament al valorilor pe care le-a cultivat și al impactului pe care l-a avut asupra fotbalului mondial, o dovadă că ambiția și determinarea pot, într-adevăr, construi legende.