O veste tristă a zguduit sportul românesc. Legendarul antrenor Mircea Lucescu a încetat din viață pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă o moștenire uriașă și o națiune întreagă în doliu. Înmormântarea va avea loc vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, după ce sicriul său va fi depus la Arena Națională pentru un ultim omagiu.

Ceremonia de adio

Ultimul drum al lui „Il Luce” va începe joi, 9 aprilie, când sicriul său va fi depus la Arena Națională. Acolo, admiratorii, prietenii și foștii colegi îi vor putea aduce un ultim omagiu. Vineri, pe 10 aprilie, va avea loc slujba religioasă la biserica Sfântul Elefterie din Capitală.

Înmormântarea propriu-zisă se va desfășura într-un cadru restrâns, o ceremonie privată rezervată exclusiv familiei, la Cimitirul Bellu. Marele antrenor va fi așezat în cavoul pe care l-a pregătit personal cu mai bine de un deceniu în urmă. E drept că mesajul inscripționat pe locul de veci este unul cu o încărcătură aparte: „Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, cât lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă să lăsați”.

Situat pe aleea principală a celebrului cimitir (fondat în 1858 și inclus pe Lista Monumentelor Istorice), locul de veci al lui Lucescu va avea vecini de seamă, printre care Mihai Eminescu, Maria Tănase și Alexandru Macedonski.

Ultimele zile ale lui „Il Luce”

Sănătatea lui Mircea Lucescu s-a deteriorat rapid în ultimele săptămâni. Totul a culminat pe 29 martie, când a fost internat de urgență după ce a leșinat în timpul unui antrenament al echipei naționale la Mogoșoaia, înaintea unui meci amical cu Slovacia. Medicii l-au diagnosticat cu o severă tulburare de ritm cardiac, fiind necesară montarea unui defibrilator.

Dar, cu doar câteva zile înainte de externare, pe 3 aprilie, a suferit un infarct miocardic acut. Eforturile medicilor de la Spitalul Universitar de Urgență București de a-i salva viața au fost, din păcate, în zadar.

O carieră de legendă

Născut la București pe 29 iulie 1945, Mircea Lucescu a fost mai mult decât un antrenor. A fost un lider și un inovator. V-ați gândit vreodată la parcursul său complet? Ca jucător, a strălucit la Dinamo București, club cu care a cucerit șapte titluri naționale, și a reprezentat România în 64 de partide internaționale. A fost chiar căpitanul naționalei la Campionatul Mondial din Mexic, în 1970.

Cariera de antrenor a fost la fel de impresionantă. A format o generație de excepție la Corvinul Hunedoara, a scris istorie cu Dinamo București și Rapid București, dar a ajuns și la cluburi de renume precum Inter Milano și Galatasaray.

Perioada sa de aur rămâne însă cea de la Șahtior Donețk, unde a câștigat opt titluri de campion al Ucrainei și, mai ales, prestigioasa Cupă UEFA în 2009, după o finală memorabilă cu Werder Bremen la Istanbul.

Al doilea cel mai titrat antrenor din lume

Cifrele vorbesc de la sine.

Cu un palmares puternic de 35 de trofee, „Il Luce” a devenit al doilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului mondial, fiind la egalitate cu Pep Guardiola. Iar la 80 de ani și 240 de zile, a intrat în cartea recordurilor, devenind cel mai în vârstă selecționer care a condus o echipă într-un meci oficial.

Impactul său depășește cu mult granițele României. Mircea Lucescu nu a fost doar un maestru al tacticii, ci și un mentor pentru generații întregi de fotbaliști și antrenori, un adevărat simbol al excelenței care a ridicat standardele în fotbalul internațional.