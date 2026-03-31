La un an de la divorțul din 2023, Oana Ioniță a dezvăluit motivul real care a dus la despărțirea de tenorul Florin Budnaru. Totul a pornit de la o decizie medicală a coregrafei, legată de un tratament de 2.000 de euro, care nu a fost acceptată de partenerul său de viață.

Picătura care a umplut paharul

Invitată într-un podcast, Oana Ioniță a vorbit deschis despre momentul de cotitură din căsnicia sa, explicând că o problemă de sănătate a fost cea care a creat o prăpastie între ea și soțul ei. Ea a ales o cale pe care el nu a putut să o susțină. Cum vine asta? Ei bine, coregrafa a oferit toate detaliile. „Eu am urmat un fel de tratament cu biorezonanță pe care el nu l-a acceptat și atunci s-a terminat. (…) Am încercat această biorezonanță (…) Am avut o problemă pe care fostul soț nu a acceptat-o și au existat aceste neconcordanțe. Am vrut să fac un tratament care, într-adevăr, costa vreo 2.000 de euro. Era un început de cancer. Tratamentul era pe bază de plante naturiste, soluții. (…) Am acceptat să o iau pe drumul ăsta (să facă tratamentul respectiv – n.red.)”, a povestit Oana Ioniță.

Încercări eșuate de a salva căsnicia

Dar ruptura nu a fost una bruscă. Înainte de a ajunge la divorț, Oana a încercat să repare relația și a propus mai multe soluții, inclusiv terapia de cuplu. Numai că eforturile par să fi fost unilaterale, iar diferențele de opinie s-au adâncit. V-ați gândit vreodată ce se întâmplă când doar unul dintre parteneri mai luptă pentru relație? „Și el a suferit foarte mult. (…) De atunci s-a rupt. Eu am încercat să trecem peste, să mergem în vacanță, să mergem să facem terapie de cuplu. (…) Ce-i drept, nu se aștepta ca eu să divorțez”, a mai declarat vedeta.

O independență asumată

Până la urmă, decizia a fost a ei.

Deși a recunoscut că fostul soț nu se aștepta la un asemenea deznodământ, coregrafa a pus propria fericire pe primul loc, ajungând la concluzia că este mai bine singură decât într-un cuplu nefericit. Declarațiile (făcute în cadrul podcastului găzduit de Jorge) arată o femeie hotărâtă să preia controlul asupra propriei vieți. „Eu am întrebat dacă putem să facem ceva încât căsnicia noastră să funcționeze. (…) Atunci când nu ești fericit în cuplu, ești mai fericit singur. (…) Nu depind de celălalt, depind doar de mine”, a concluzionat Oana.