Jador și Oana Ciocan, unul dintre cele mai urmărite cupluri din showbiz, traversează o perioadă dificilă. Artistul a confirmat recent că locuiește separat de soția sa, deși o decizie legată de divorț nu a fost încă luată. Prioritatea absolută pentru amândoi rămâne creșterea fiului lor, Avraam, într-un mediu cât mai echilibrat.

Jador: „Nu o să despart copilul de mamă niciodată”

Zvonurile despre o posibilă ruptură circulau de ceva vreme, însă acum Jador (pe numele său real Remus Ionuț Dumitrache) a decis să clarifice situația. Într-o declarație directă, cântărețul a explicat că, deși nu mai împart același acoperiș, legătura lor se concentrează pe bunăstarea copilului. Cei doi s-au cunoscut, la urma urmei, în timpul competiției „Survivor” și au format rapid o familie.

„Eu nu o să despart copilul de mamă niciodată, chiar recent am fost și l-am văzut pe Avraam. Oana este fată ca lumea, nu aș fi făcut copil cu ea dacă nu știam că este responsabilă”, a ținut să precizeze artistul. Iar Jador a continuat, oferind detalii despre stadiul actual al relației: „Momentan nu am discutat despre divorț, dar deja locuim separat. Ce ne interesează este să-i fie bine copilului nostru”.

Fratele artistului crede într-o împăcare

În mijlocul acestor speculații, Răzvan Dumitrache, fratele lui Jador, a intervenit pe rețelele de socializare cu un mesaj plin de speranță. El este de părere că această pauză ar putea fi, de fapt, benefică pentru cuplu. Hai să vedem ce crede el.

„Vă dați seama că el o iubește. Și chiar dacă s-au întâmplat niște certuri, sunt copii, o să își revină. Din dragoste te cerți, din dragoste se vor împăca”, a spus Răzvan, convins că sentimentele dintre cei doi sunt încă puternice. Ba chiar a adăugat că distanța i-ar putea apropia: „Le prinde bine o mică pauză. Le va fi dor unul de altul. Când se vor întâlni, se vor iubi cu foc”.

Acesta a făcut și un apel la fani să nu judece situația.

„O familie este sacrificiu, este totul. Noi nu suntem în familia cuiva să ne dăm cu părerea”, a conchis fratele cântărețului.

Tăcerea Oanei Ciocan și mesajul pentru fiul ei

Dar ce spune Oana în tot acest timp? Spre deosebire de Jador și fratele acestuia, ea a ales calea discreției. Pe contul său de Instagram, Oana Ciocan evită subiectul despărțirii și se concentrează exclusiv pe rolul de mamă, postând imagini și momente petrecute alături de micuțul Avraam.

Într-una dintre postări, ea a scris un mesaj cu subînțeles, care reflectă perfect prioritățile sale actuale: „Felul în care îl iubești acum îi va defini lumea mai târziu”.