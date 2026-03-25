Rutina coreeană de îngrijire a pielii se concentrează pe exact lucrurile pe care tenul matur începe să le piardă: hidratare, o barieră puternică și echilibru general. Pe măsură ce pielea devine mai subțire și mai reactivă, o abordare blândă devine o necesitate. „Pielea matură are nevoie de TLC (tandrețe, iubire și grijă)”, spune dr. Jane Yoo, dermatolog din New York.

Ingrediente cheie în K-beauty

Eficacitatea produselor coreene stă în ingrediente. Vorbim despre clasice precum „ginsengul, care oferă un suport antioxidant puternic” împotriva factorilor de mediu, sau mucina de melc, care „îmbunătățește hidratarea” și compensează uscăciunea cauzată de activi mai puternici, explică dr. Yoo. Ea recomandă și fermenți precum galactomyces și bifida pentru a „susține bariera pielii”, dar și Centella asiatica (cunoscută și ca cica), ce acționează ca un „agent antiinflamator și calmant” pentru pielea reactivă. Chiar și extractele de orez contribuie, oferind hidratare și un efect subtil de iluminare.

Curățare și tonifiere pentru echilibru

Primul pas este mereu curățarea. Uleiul demachiant Hanyul Artemisia Soothing Cleansing Oil (28$) folosește artemisia de pe insula Ganghwa, recunoscută pentru solul bogat în minerale. Formula sa topește machiajul și crema cu protecție solară fără a usca pielea. Christa Joanna Lee, scriitoare de comerț, confirmă: „Îndepărtează machiajul rezistent la apă al ochilor aproape fără frecare și îmi lasă pielea curată, calmă și confortabilă”.

Recomandari Fig.1 Beauty aduce la Sephora produse dermatologice cu prețuri de la 26 de dolari

V-ați întrebat vreodată care e pH-ul pielii voastre? Pielea sănătoasă este ușor acidă (între 4.5 și 5.5), dar la tenul matur acest echilibru se poate schimba. Dischetele tonice Aestura A-Cica365 Cooling Relief Toner Pads (28$) au un pH de 4.5 și un complex Cica pentru a calma și a reface blând suprafața pielii. „Aceste dischete tonice au un efect calmant instantaneu și ajută la reducerea roșeții de pe obraji în aproximativ 10 minute”, spune Dianna Singh, director de features.

Pentru textură neuniformă și pori dilatați, o problemă frecventă odată cu scăderea colagenului, tonerul Skin1004 Madagascar Centella Poremizing Clear Toner (17$) este o soluție. Acesta folosește un complex 4-HA (AHA, BHA, PHA, LHA) pentru a îndepărta celulele moarte. „Până la urmă, lasă pielea decongestionată și pregătită pentru restul rutinei mele”, menționează editorul Sarah Han.

Seruri țintite pentru riduri, pete și fermitate

Când vine vorba de riduri profunde, serul O Hui Reverse Activator Retinol Wrinkle Serum (95$) conține un complex cu „0,3% retinol pur stabilizat pentru a reduce liniile fine, ridurile și a îmbunătăți fermitatea într-un mod delicat”, explică dr. Yoo. Capsulele de 200 de nanometri (de 500 de ori mai mici decât un fir de păr) sunt concepute să „pătrundă ușor în piele pentru a-și activa beneficiile de reducere a ridurilor”.

Recomandari Anua, brandul K-beauty viral, intră în dermato cu vânzări de 500 mil. dolari

Dar dacă problema este aspectul pufos al feței? Serul IOPE Expert PDRN Caffeine Shot (43$) conține PDRN de origine vegetală și o doză mare de cofeină pentru a energiza pielea obosită. Dr. Hee Jin Kim îl recomandă pentru „repararea pielii și reducerea umflăturilor”.

Pentru pete pigmentare și lipsa de luminozitate, Innisfree Green Tea Enzyme Vitamin C Brightening Serum (32$) „combină enzimele de ceai verde cu vitamina C și vitamina E pentru o combinație puternică antioxidantă, calmantă și de iluminare a pielii”, spune dr. Y. Claire Chang. Iar pentru zona ochilor, Beauty of Joseon Revive Eye Serum Ginseng + Retinal (17$) este o alegere populară. Retinalul, spre deosebire de retinol, „necesită doar o singură etapă de conversie la forma activă a acidului retinoic”, fiind mai eficient și mai blând, conform dr. Hee Jin Koh.

Măști pentru un boost de hidratare și elasticitate

Tenul matur se simte adesea însetat. Masca Dr. Althea Aqua Blue Hydration Mask (12$) „este o mască simplă care face exact ceea ce spune că face – oferă hidratare”, notează dr. David Kim. Conține azulenă pentru calmare și un amestec de umectanți. Sarah Han, editor de comerț, a fost impresionată: „Aveam câteva zone uscate mari după un tratament cu laser și această mască le-a calmat complet”.

Recomandari Cardi B lansează Grow-Good 6 produse de păr care costă sub 20 de dolari

Pentru elasticitate, masca Dr. Jart+ Hydro Firming Mask (10$) folosește colagen hidrolizat cu greutate moleculară mică. Aceasta devine treptat transparentă pe măsură ce pielea absoarbe ingredientele. „După ce am dat-o jos, pielea mea uscată și sensibilă arăta vizibil mai plină, mai netedă și mult mai hidratată”, povestește Christa Joanna Lee.

Sunt produsele coreene prea blânde?

O întrebare frecventă este dacă o rutină cu 10 pași este obligatorie. Nu neapărat. „Ceea ce beneficiază de fapt pielea matură este o rutină țintită și consecventă”, lămurește dr. Yoo. Iar la întrebarea dacă produsele K-beauty sunt prea blânde pentru a avea un efect, răspunsul este clar. „Nu, frumusețea coreeană nu este prea blândă pentru a face o diferență într-o rutină de îngrijire a pielii mature”, adaugă ea. De fapt, abordarea blândă este exact punctul forte, deoarece susține bariera pielii și îmbunătățește hidratarea, două aspecte esențiale pentru tenul care devine mai subțire odată cu vârsta.