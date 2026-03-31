Un nou trend pare să pună stăpânire pe încălțămintea de nuntă: pantofii considerați „urâți”. O colaborare recentă între Birkenstock și designerul de rochii de mireasă Danielle Frankel a stârnit controverse aprinse online, nu doar din cauza ideii de a purta saboți la nuntă, ci și a prețului piperat.

Saboți de lux pentru altar

Colecția în ediție limitată prezintă modele din satin lucios și detalii rafinate, precum perle sau flori pictate manual, aplicate pe siluete casual, cum ar fi papucii sau saboții. Designerul Danielle Frankel Hirsch a explicat viziunea din spatele acestei idei neconvenționale.

„Miresele noastre caută modele care prioritizează frumusețea și inovația, permițându-le în același timp să fie pe deplin prezente și confortabile pe parcursul celebrării lor,” a declarat Frankel Hirsch. Ea a adăugat că parteneriatul reflectă o nouă realitate a nunților moderne. „Această colaborare a fost realizată cu acest echilibru în minte și reflectă cum sunt nunțile astăzi: puțin mai puțin prețioase, mai ancorate în cine este cu adevărat un cuplu, dar simțindu-se în continuare elevate, intenționate și frumoase. Vedem aceste piese potrivindu-se în orice parte a unei nunți și ne place să credem că această colecție poate acționa ca un suvenir de durată, care este purtat mult dincolo de celebrare.”

Adidași cu toc la recepție

Dar Birkenstock nu e singurul brand care intră în discuție. Sneex, brandul de pantofi hibrid între adidași și toc stiletto fondat de creatoarea Spanx, Sara Blakely, a fost promovat ca o opțiune viabilă pentru mirese. Și, se pare, ideea a prins.

Influencerița de beauty Rachel Rigler a avut un moment special alături de mama sa la nunta cu actorul Adam Huber, când amândouă s-au schimbat în pantofi Sneex pentru petrecerea de după ceremonie. Rigler a purtat modelul The Tepper în alb, în timp ce mama sa a optat pentru The Icon în bleumarin. „Schimbarea în Sneex cu mama mea nu a fost doar despre confort, a fost o modalitate atât de distractivă de a începe seara împreună,” a povestit Rigler. „A fost un moment dulce, lejer, pe care am putut să-l împărtășim înainte de haosul de la recepție.”

Și Crocs intră în joc

Și, fireste, nu puteam uita de Crocs. Saboții din spumă au fost ani la rând o alegere controversată pentru ocazii speciale. Brandul chiar a profitat de această imagine, distribuindu-l pe Pete Davidson într-o campanie recentă îmbrăcat cu o cămașă de smoking, papion descheiat, pantaloni scurți bej, șosete desperecheate și, clar, o pereche de saboți Classic albi.

„Unii oameni nu sunt de acord cu interpretarea mea a ținutei formale,” spune actorul în clipul campaniei. „Sunt doar eu, confortabil.”

Până la urmă, de ce nu ai purta ceva comod la propria nuntă? Hai să fim serioși, cine mai rezistă 12 ore pe tocuri?

Mai multă varietate, nu mai puțină eleganță

Stilistul Leon Gray vede introducerea acestor stiluri de pantofi de mireasă, „urâți” dar confortabili, ca pe un pas înainte în modă. E drept că, la prima vedere, ideea pare ciudată, însă specialistul oferă o altă perspectivă.

„Cred că oamenii au fost foarte rapizi – și acest lucru s-a întâmplat și după COVID – să spună că oamenii se îndepărtează complet de tocuri. Și că acest lucru înseamnă că ținutele de mireasă devin pur și simplu mai casual. Și nu cred că acest lucru este deloc adevărat. Cred doar că industria și designerii recunosc că există multe tipuri diferite de clienți care doresc o mulțime de opțiuni diferite, iar acest lucru nu face decât să vorbească despre asta, ceea ce creează mai multă varietate într-un spațiu care reflectă baza de clienți într-un mod mai vizibil.”

Lucrurile stau, deci, puțin diferit.

Iar ideile continuă să apară. Brandul de pantofi-șosetă Brave Pudding, fondat de Sarah Fiszel, a lansat recent modele de botoșei și balerini din dantelă (ideali pentru dans), inspirația venindu-i după ce a observat la o nuntă în Mexic cum invitatele își dădeau jos tocurile pe ringul de dans.