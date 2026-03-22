Andra, una dintre cele mai iubite artiste din România, și-a actualizat tarifele pentru evenimentele private din 2026. Prețurile au crescut mare, iar un spectacol complet, alături de band, poate ajunge acum la un cost de până la 25.000 de euro pentru un program de aproximativ 50 de minute.

Tarife pentru un show solo

Vocea puternică și spectacolele unice o fac pe Andra o alegere extrem de populară pentru nunți, botezuri sau evenimente corporate. În 2026, cei care doresc un concert solo al artistei trebuie să scoată din buzunar aproximativ 15.000 de euro. Pentru această sumă, Andra oferă un show cu o durată cuprinsă între 45 și 50 de minute.

Pachetul complet cu band

Dar pentru o experiență cu adevărat completă, mirii pot alege pachetul cu band. Aici, lucrurile stau puțin diferit. Acest spectacol complex, plin de energie, include întreaga formație a Andrei și este gândit special pentru evenimentele de lux. Tariful pentru o astfel de apariție poate ajunge la 20.000, ba chiar 25.000 de euro.

Motivele din spatele scumpirii

V-ați întrebat de ce a luat această decizie? Surse apropiate artistei susțin că majorarea este influențată de schimbări importante din viața personală și profesională a cuplului Măruță. Andra a devenit mai selectivă cu aparițiile sale, dorind să păstreze calitatea la cel mai înalt nivel.

Un moment cheie a fost încheierea colaborării lui Cătălin Măruță cu Pro TV, un punct de reevaluare pentru artistă (o decizie care a cântărit greu, se pare). Ea a ales să prioritizeze calitatea și să ofere spectacole care să reflecte pe deplin valoarea ei artistică.

O strategie de business, până la urmă.

Noul proiect al lui Cătălin Măruță

Și că tot veni vorba de soțul artistei, acesta nu stă degeaba după încheierea colaborării cu televiziunea. Cătălin Măruță a anunțat că deschide un nou canal de YouTube. Proiectul se numește „Măruță și prietenii”.

Fostul prezentator TV îl descrie ca fiind un spațiu dedicat conversațiilor relevante, informațiilor utile și oamenilor în care publicul poate avea încredere.