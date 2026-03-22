Uitați de galbenul-unt sau de roșul-roșie. Cel mai nou trend cromatic din modă are un nume neașteptat, „dressingul pastă de dinți”, și se referă la nuanțele proaspete de verde mentă și albastru rece care au invadat podiumurile. Actrița Sarah Pidgeon, purtând o creație Matthieu Blazy din colecția Métiers d’art 2026 în weekendul Oscarurilor, a descris perfect senzația.

De la Oscar la podiumuri

„Mă simt ca o sirenă”, a declarat ea. „Culoarea asta! E ca pasta de dinți… dar o pastă de dinți super șic.” Nu e singura. Dua Lipa a apărut într-o rochie florală albastru-verzuie de la Roberto Cavalli, asortată cu cizme în aceeași nuanță mentolată. Iar aceste culori au încercat să se impună de ceva vreme.

Pe podiumurile pentru primăvară-vară 2025, verdele mentă a înlocuit rozul prăfuit ca pastel al momentului. Au existat rochii diafane din organza la Fendi, iar la Chanel, pe fundalul botanic de la Grand Palais, au defilat costume din tweed mentolat și pelerine de un albastru glacial. Designerul estonian Johanna Parv, stabilită la Londra, a folosit un verde deschis luxuriant pentru siluetele sale sportive, echilibrând frumusețea cu funcționalitatea.

Marile case de modă mizează pe mentă

Pentru toamna anului 2025, tonurile pastelate au perturbat paletele de iarnă, de obicei sobre, aducând o senzație mai aerisită. Asta s-a văzut la Givenchy și Stella McCartney, unde menta a fost integrată în siluete structurate și asociată cu piese maro și gri-cărbune. Mai târziu, pentru 2026, menta s-a alăturat nuanțelor de jad și mușchi, creând o mișcare cromatică mai largă, inspirată de tonuri organice. Nici albastrul rece nu a fost ignorat. Colecția de primăvară 2026 a lui Simone Rocha a inclus șifonuri albastru-înghețat cu accente florale, în timp ce Dior a prezentat nuanța în rochii arhitecturale.

Chanel a dus ideea cel mai departe.

Casa de modă franceză a preluat referința la tubul de pastă de dinți, cu pantofi cu vârf mentolat și genți în tonuri spumoase. Aceste culori au apărut pe fuste croșetate, curele macrame și sacouri din tweed. Scriitoarea Alice Betts comentează: „Iubesc faptul că această paletă de culori proaspete revine datorită lui Blazy. În capul listei mele de dorințe se află geanta mică de la Chanel, adaugă o pată de culoare perfectă care se simte ca un antidot jucăuș sau un stimulent de care aveam nevoie.”

Designerii independenți adoptă prospețimea

Și brandurile independente au preluat rapid trendul. „Jazz [Mignone], directorul nostru de creație, este obsedată de culori”, spune Hattie Tennant, fondatoarea brandului londonez de lenjerie intimă Fruity Booty. „Mereu glumim că trece prin mici relații cu diferite nuanțe. S-a îndrăgostit de mentă anul trecut pe vremea asta și, din cauza ciclului de design, a durat ceva până să apară, dar a ajuns exact când aveam nevoie.”

Fruity Booty a explorat tonurile mentolate pentru prima dată în colecția de toamnă-iarnă 2025, „când toate hainele tale tind natural spre nuanțe mai discrete, iar asta pur și simplu ridică întreaga paletă”, adaugă Tennant. „E ceva special la o pată de mentă – ca o bretea de sutien sub un pulover gri – care se simte cu adevărat proaspăt sau fructat.” În plus, susține ea, „este, si, una dintre acele culori care pur și simplu arată bine pe oricine și se simte feminină fără a fi prea dulce sau siroposă.”

Cum porți o culoare atât de pretențioasă

Dar cum vine asta, să porți o culoare atât de specială? E drept că verdele mentă poate fi dificil de stilizat, riscând să pară steril. „De obicei lucrez cu poplin, iar albastrul și verdele deschis pot fi dificile”, recunoaște designerul Brooke Callahan. „Poate aluneca rapid spre zona uniformelor de spital.” Soluția ei a venit dintr-o colaborare cu brandul londonez Hai, folosind mătase. „Mătasea mi-a dat ocazia să explorez, deoarece materialul este puțin mai elevat. Albastrul potrivit poate fi atât de primitor – ceva ce ai vrea să atingi sau în care ai vrea să înoți.”

Tessa Vermeulen, fondatoarea Hai, confirmă: „Albastrul cețos a părut un teren de mijloc natural… echilibrând piesele mai colorate ale lui Brooke cu mătăsurile noastre mai moi și mai discrete.”

Pentru designerul Lucila Safdie, avantajul este clar. „Iubesc verdele mentă pentru că flatează toate tonurile de piele și adaugă o notă distractivă fără a fi copleșitor”, explică ea, folosind culoarea pentru a adăuga lejeritate și umor unor piese cu ton melancolic.

Romantismul și fantezia revin în modă, lăsând în urmă estetica „clean girl”. Dressingul pastă de dinți, fie că e un look complet sau doar un accent subtil, vorbește despre dorința noastră de a vedea din nou povești în modă. Chiar dacă pare intimidant, podiumurile au demonstrat că este surprinzător de versatil, înviorând neutrele și completând alte culori vii.