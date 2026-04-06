Cu doar câteva zile înainte de Paște, Viorica de la Clejani a surprins pe toată lumea cu un mesaj neașteptat. Cunoscută pentru dragostea ei față de animale, artista a anunțat că anul acesta nu va pune miel pe masa de sărbătoare, renunțând definitiv la acest obicei. Decizia a fost explicată pe larg într-un videoclip postat pe TikTok.

„În casa mea n-o să intre miel”

Artista a mărturisit că de mai mulți ani consumă din ce în ce mai puțină carne. Apropierea Paștelui a determinat-o însă să își reafirme public poziția. Viorica de la Clejani nu mai poate accepta sacrificarea mieilor, argumentând că sărbătorile nu ar trebui asociate cu suferința animalelor. „Deci mă repet și este opțiunea mea și este decizia mea. În casa mea n-o să intre miel, noi nu o să mâncăm miel în ziua de Paște”, a spus ea tranșant.

Dar ce legătură are credința cu friptura, până la urmă? Artista separă clar cele două lucruri. „Putem să mergem la biserică, credem în Dumnezeu, credem în Iisus Hristos, suntem oameni creștini. Nu facem rele că cel mai urât lucru e să faci rău. Dar nu vreau, nu vreau, deci.”

Apel către cunoștințe

Viorica a ținut să transmită un mesaj și către apropiații care, în anii trecuți, obișnuiau să-i trimită diverse preparate de sărbători. Le-a cerut direct să nu mai facă acest lucru, fiindcă pur și simplu nu mai dorește astfel de produse în casa ei.

„Vă rog frumos toate cunoștințele care mă cunoașteți și care cu ani în urmă îmi trimiteați de Paște, de Crăciun carne, vă rog frumos, vă rog din suflet, vă rog din inimă. Eu nu mai vreau, deci nu, abia pește dacă mai mănânc, să nu vă prind pe aici, că nu vreau să mai îmi trimiteți nimic. Mulțumesc frumos”, a transmis cântăreața în clipul video.

Iar pentru ea, lucrurile sunt clare.

Sărbătorile ar trebui să fie despre liniște și familie. „Eu cred în Dumnezeu și Îl iubesc și mi-e bine așa, pentru mine Paștele nu înseamnă sau Crăciunul vărsare de sânge. Să fie sănătoși, tradițiile astea pe mine nu mă încântă cu nimic, e părerea mea și o susțin.”

„Aveți niște tradiții barbare”

Nu e prima oară când Viorica de la Clejani critică obiceiurile românești. E drept că și anul trecut, înainte de Crăciun, artista s-a arătat la fel de revoltată de sacrificarea animalelor. Într-un mesaj postat tot online (o platformă pe care este foarte activă), cântăreața a atacat direct tradițiile pe care le consideră depășite și chiar violente.

„Aveți cele mai proaste tradiții posibile. Omorâți mielul acela de Crăciun și porcul. Și eu am fost crescută așa, dar slavă Domnului că am renunțat la carne. Eu nu mai mănânc carne. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu am mâncat decât de pui și de porc. Aveți niște tradiții barbare”, spunea Viorica la vremea respectivă.

Replică pentru „babele credincioase”

Pe lângă critica adusă tradițiilor, Viorica a avut un mesaj tăios și pentru cei care o judecă sau o atacă în mediul online. Fără ocolișuri, s-a adresat direct celor pe care îi numește „babe credincioase”.

„Nu mai spun că vă duceți la biserică voi babe credincioase, nici pensie n-aveți. Să vedem ce-o să faceți dacă nu vă mai dau pensie. Și să vă pună tarif la comentariile pe care le lăsați pe TikTok. 5 euro mesajul, să vedeți cum fugiți ca păduchii de gaz”, a transmis artista.

Numai că nu se lasă afectată de insulte, după cum a ținut să precizeze. „Și pe mine m-au înjurat mulți, dar eu nu am băgat în seamă.”