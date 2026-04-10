Anne Hathaway continuă seria aparițiilor spectaculoase din cadrul turneului de promovare pentru „The Devil Wears Prada 2”. La premiera din Shanghai, actrița a optat pentru o pereche de pantofi Gianvito Rossi transparenți, alăturându-se colegei sale de platou, legendara Meryl Streep.

Pantofii care au atras toate privirile

Hathaway a ales modelul Plexi metal cap-toe slingback de la Gianvito Rossi, o piesă care se înscrie perfect în trendul actual al încălțămintei transparente. E drept că nu e prima vedetă care face această alegere. Pantofii din TPU transparent, cu un accent metalic contrastant în vârf (o reinterpretare a stilului clasic Chanel), au mai fost văzuți în picioarele unor celebrități precum Ciara, Chrissy Teigen și Amal Clooney.

Modelul se remarcă printr-o baretă slingback cu cataramă și un toc stiletto ușor evazat.

O rochie pe măsură

Ținuta a fost completată de o creație a designerului de modă feminină Susan Fang. Mai exact, rochia Pastel Air-Flower din colecția de toamnă 2026 a brandului omonim. Piesa vestimentară, într-o nuanță pală, are o siluetă structurată, evazată, și este decorată cu volane delicate pe întreaga suprafață.

Un omagiu adus cizmelor Chanel?

Până la urmă, alegerile vestimentare ale lui Anne Hathaway din acest turneu par să fie pline de semnificații. În timpul vizitei din Mexico City, actrița a purtat pantofi Schiaparelli Keyhole și cizme Stella McCartney până la coapse. V-ați gândit vreodată că aceasta ar putea fi o aluzie directă la primul film?

Și, hai să fim sinceri, cine a uitat celebra scenă a transformării personajului Andy, care și-a șocat colegele de la revista Runway purtând „cizmele Chanel”? Acel moment a devenit, fireste, un meme extrem de popular.

Ce știm despre noul film

Mult așteptata continuare a filmului din 2006 are lansarea programată pentru 1 mai. De data aceasta, personajul Andy se întoarce la revista de modă în calitate de redactor de articole de fond, lucrând din nou sub comanda redutabilei Miranda Priestly, interpretată de Meryl Streep.