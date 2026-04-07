Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor al fotbalului românesc, s-a stins din viață marți seară la vârsta de 80 de ani. Acesta era internat la Spitalul Universitar din București încă de duminică, după ce i s-a făcut rău în timpul unui antrenament al echipei naționale.

Apropiații, alături de familie la spital

Imediat după ce vestea tragică a fost confirmată, apropiații familiei Lucescu au început să sosească la spital. Au venit pentru a fi alături de fiul antrenorului, Răzvan Lucescu, și de soția acestuia, doamna Neli, în aceste momente cumplite.

Printre primii care și-au făcut apariția au fost nume importante din fotbal. Mihai Stoichiță (directorul tehnic al FRF), Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al Federației, și Liviu Ganea au ajuns la fața locului pentru a-și arăta sprijinul.

Recomandari Mircea Lucescu a murit la 80 de ani. Val de reacții în fotbalul românesc

Gestul simbolic de pe scări

Într-un gest simbolic și plin de durere, aceștia au aprins mai multe candele chiar pe scările Spitalului Universitar. La scurt timp, exemplul lor a fost urmat și de alți prieteni ai familiei, veniți să aducă un ultim omagiu.

Durerea era palpabilă.

Vizibil afectați de pierderea suferită, cei prezenți abia au mai putut rosti câteva cuvinte. Până la urmă, ce poți să mai spui în astfel de momente? Un singur gând, șoptit, a rămas să plutească în aer: „Dumnezeu să-l ierte”.

Recomandari Mircea Lucescu a murit la 80 de ani după o luptă crâncenă cu boala

Imagini copleșitoare cu familia îndurerată

Primele imagini cu familia îndurerată au apărut la scurt timp după anunțul decesului. Copleșiți de suferință, Răzvan Lucescu și mama sa, doamna Neli, au fost surprinși în compania apropiaților care încercau să le ofere o minimă consolare.

Iar vestea morții lui Mircea Lucescu a venit ca un șoc pentru întreaga lume a fotbalului românesc și internațional, deși se știa că starea sa era una gravă încă de la internarea de duminică seară.