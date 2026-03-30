Jurnalistul Mihai Gâdea a împărtășit luni dimineață, 30 martie, o veste tragică. Mama sa s-a stins din viață, iar anunțul a fost făcut printr-un mesaj copleșitor de emoționant publicat pe rețelele de socializare, unde a vorbit despre rolul esențial pe care aceasta l-a avut în viața sa și a surorilor lui.

Un omagiu adus mamei

Într-o postare pe Instagram, prezentatorul TV și-a exprimat durerea, aducându-i un omagiu femeii care a fost stâlpul familiei. „Dragii mei, îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi. Pentru mine și pentru surorile mele, Alina, Dana și Emi, mama a fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire și înțelegere pentru tot ceea ce este cu adevărat important în viață”, a scris Mihai Gâdea. El a descris-o drept „cea mai bună mamă, cea mai bună bunică și nordul nostru pe busolă, reperul nostru sigur în toate”.

Când și unde va avea loc înmormântarea

Înmormântarea va avea loc joi, 2 aprilie. Ceremonia este programată pentru ora 13:00 și se va desfășura la Biserica Adventistă Labirint, un loc important pentru familie (și unde sunt așteptați toți cei care vor să-și ia rămas bun). Mihai Gâdea a transmis și o invitație deschisă. „Toți cei care doresc să ne fie alături sunt bineveniți, îi așteptăm cu iubirea pe care mama ne-a învățat să o păstrăm chiar și în cele mai grele momente. Iar pe cei care nu pot ajunge, îi rugăm să ne poarte în gând și în rugăciune”, a adăugat el.

Puterea credinței în momente dificile

Dar dincolo de durerea pierderii, jurnalistul și familia sa își găsesc alinarea în credință. Acesta a vorbit despre speranța revederii și despre liniștea pe care le-o oferă convingerile spirituale. Până la urmă, ce altceva îți poate oferi speranță într-un astfel de moment? „Credința noastră rămâne neclintită în Mântuitorul Iisus Hristos. Suntem liniștiți de convingerea că ea se odihnește acum în brațele Lui. Și trăim cu nădejdea vie că ne vom revedea curând, pentru că promisiunea Lui este sigură: «El va veni și ne va reuni pe toți»”.

Recunoștință pentru valul de mesaje

Iar mesajele de susținere nu au întârziat să apară, familia Gâdea fiind copleșită de reacțiile primite în aceste clipe de doliu. Într-un gest de mulțumire, jurnalistul a transmis un mesaj în numele tuturor. „În numele surorilor mele, al tuturor nepoților și al tatălui nostru, vă mulțumim din inimă pentru toate mesajele pline de căldură și iubire primite în aceste ore. Suntem profund recunoscători pentru dragostea voastră”.

Un gest firesc, nu-i așa?

Mesajul său se încheie pe o notă plină de speranță, reamintind de promisiunea revederii și de învățăturile mamei sale. „Să rămânem ancorați în această speranță: ne vom revedea curând, așa cum ne-a promis bunul nostru Mântuitor și așa cum mama ne-a învățat în fiecare seară: «Iată, Eu vin curând»”.