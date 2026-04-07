Lumea sportului românesc este în doliu. Fostul selecționer Mircea Lucescu s-a stins din viață marți seara, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar din București. Vestea a generat un val de reacții din partea cluburilor, foștilor sportivi și a personalităților publice din România.

Mesajul președintelui Nicușor Dan

Printre primii care au reacționat a fost președintele României, Nicușor Dan. Într-un mesaj transmis marți, 7 aprilie 2026, acesta a subliniat moștenirea lăsată în urmă de marele antrenor. V-ați gândit vreodată ce înseamnă să dedici peste șase decenii unui singur domeniu?

„Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său. Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței. Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel. Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere. Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii. Transmit condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Dinamo, în doliu după simbolul său

Dar, poate cel mai emoționant mesaj a venit de la clubul său de suflet, Dinamo București. Pentru „câinii roșii”, Lucescu a fost mai mult decât un jucător sau antrenor, fiind considerat o parte din identitatea clubului. E drept că cifrele sale sunt impresionante.

“Imaginea veșnică a unui simbol! Din nefericire, astăzi, lumea fotbalului românesc este mai săracă. Mircea Lucescu, fostul nostru mare jucător și antrenor emblematic, a plecat dintre noi la vârsta de 80 de ani. Pentru Dinamo, nu este doar o pierdere. Este despărțirea de o parte din propria identitate. Mircea Lucescu nu a fost doar un nume în istoria clubului. A fost unul dintre cei care au scris-o. Între 1963 și 1977, a îmbrăcat tricoul alb-roșu cu mândrie și responsabilitate, adunând 250 de meciuri și 57 de goluri. A fost liderul unei generații care a adus 7 titluri de campion și o Cupă a României, dar dincolo de cifre, a fost expresia inteligenței din teren, a eleganței și a spiritului de învingător care definește Dinamo. A purtat cu aceeași onoare și tricoul echipei naționale, pentru care a evoluat de 65 de ori și a marcat de 10 ori, fiind căpitanul generației care a reprezentat România la Campionatul Mondial din 1970, o generație care a inspirat și a rămas în istorie. Revenit la Dinamo ca antrenor, între 1985 și 1990, a construit una dintre cele mai valoroase echipe din istoria clubului. Sub conducerea sa, Dinamo a câștigat un titlu de campioană, două Cupe ale României și a ajuns până în semifinalele Cupei Cupelor, confirmând nu doar valoarea, ci și spiritul unei echipe care nu a încetat niciodată să creadă. Mircea Lucescu a însemnat însă mai mult decât trofee. A însemnat viziune. A însemnat caracter. A însemnat continuitate. A fost un reper pentru fotbalul românesc și european, un antrenor care a format generații, a inspirat destine și a dus mai departe, peste granițe, numele fotbalului românesc. Pentru Dinamo, numele Lucescu nu va fi niciodată doar un capitol de istorie. Va rămâne un simbol. Un simbol al pasiunii, al sacrificiului și al excelenței. Astăzi ne luăm rămas-bun, dar moștenirea sa rămâne vie în culorile clubului, în memoria suporterilor și în tot ceea ce înseamnă spiritul dinamovist. Odihnește-te în pace, Mircea Lucescu! Clubul Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au iubit”, a transmis clubul Dinamo București.

Și rivalii îi aduc un ultim omagiu

Reacțiile nu s-au oprit aici. Iar cluburile rivale, Rapid București și CFR Cluj, au transmis la rândul lor mesaje de condoleanțe, recunoscându-i meritele incontestabile.

„Cuvintele sunt prea mici pentru un nume atât de mare… Mircea Lucescu ne-a părăsit după o viață dedicată fotbalului. Un om care a format generații, a scris istorie și care ne-a făcut de atâtea ori mândri că suntem români. Vom păstra în suflet pentru totdeauna amintirile, emoțiile și trofeele câștigate împreună! Mulțumim pentru tot, nea Mircea! Dumnezeu să te odihnească în pace!” este mesajul celor de la Rapid București.

Mesajul a fost scurt și la obiect.

Cei de la CFR Cluj au subliniat, si, rolul său formator: „Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe după trecerea la cele veșnice a uneia dintre cele mai emblematice personalități din istoria fotbalului românesc, Mircea Lucescu, care s-a stins astăzi din viață, la vârsta de 80 de ani. Fost selecționer al României și unul dintre cei mai titrați antrenori din fotbalul mondial, Mircea Lucescu a influențat și a crescut generații întregi, lăsând o amprentă importantă asupra carierelor multor jucători de elită. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanţe familiei îndurerate!”

Poate cea mai interesantă bornă a carierei sale de jucător (una mai puțin cunoscută publicului larg) rămâne cea din sezonul 1989-1990. Antrenor fiind la Dinamo, Lucescu a intrat pe teren pentru 15 minute într-un meci cu Sportul Studențesc, devenind astfel cel mai vârstnic jucător care a îmbrăcat tricoul clubului, la vârsta de 44 de ani și 9 luni.