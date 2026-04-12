Elwira și Mihai Petre formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. După 22 de ani împreună și o căsnicie care a început în 2008, coregrafa a vorbit deschis despre dinamica relației lor. Și, hai să fim sinceri, cine nu este curios cum gestionează doi parteneri atât de cunoscuți conflictele de zi cu zi?

Discuțiile sunt normale

Apar certuri în orice cuplu. Elwira Petre recunoaște că nici relația lor nu este scutită de neînțelegeri, ba chiar le consideră o parte firească a vieții de familie. E drept că experiența anilor petrecuți împreună și-a spus cuvântul.

„Intervin discuții în fiecare zi, e normal, e ceva ce se întâmplă și ar fi anormal să nu se întâmple. Ce e important este că, în mulți ani, noi suntem de mulți ani împreună, am învățat cum să trecem peste discuții, am învățat ce e important și ce e mai puțin important”, a explicat Elwira.

Lecțiile învățate pe ringul de dans

Dar cum reușesc să treacă peste ele? Se pare că dansul, pasiunea lor comună, a fost cel mai bun profesor. Faptul că au fost parteneri și pe scenă i-a învățat o lecție esențială pentru oricine lucrează alături de partenerul de viață (o situație deloc ușoară, de altfel).

„Multe lucruri le-am învățat prin dans, să nu aducem conflictele din viața noastră profesională în viața noastră personală, lucru care cred că e esențial atunci când lucrezi cu persoana pe care o iubești”, a adăugat ea.

Cine face primul pas spre împăcare?

Când vine vorba de împăcare, se pare că lucrurile sunt destul de clare în familia Petre. Iar motivul este unul simplu: Elwira nu suportă să stea supărată, indiferent de cât de aprinsă ar fi fost cearta. Până la urmă, aceasta este o trăsătură de caracter care ajută la menținerea armoniei.

„Eu sunt, de obicei, cea care ameliorează conflictele, pentru că eu nu pot sta supărată. Oricât de mult și de rău ne certăm, nici Mihai nu poate sta supărat. Pe mine mă roade așa sufletul supărarea, în general, nu-mi place să fiu supărată”, a mărturisit coregrafa.

Rutina zilnică pentru o energie bună

Dincolo de gestionarea conflictelor, secretul pare să stea și în atitudinea de zi cu zi. Elwira are un mic ritual matinal care o ajută să-și seteze o stare de spirit pozitivă, pe care apoi o poate împărți și cu cei din jur, inclusiv cu soțul ei. Energia bună se transmite, la fel ca în dans.

„Fiecare zi o încep cu a scrie ceva frumos, cu a face ceva bun pentru mine, tocmai pentru a fi o zi bună, să dăruiesc și altora o energie bună. Trebuie să dăm acea energie pozitivă, așa cum facem și prin dans”, a mai spus ea.

Elwira și Mihai Petre sunt căsătoriți din 2008 și au împreună două fiice, Catinca și Ariana.