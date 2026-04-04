Actrița Sydney Sweeney, cunoscută pentru rolul Cassie Howard din serialul Euphoria, a dezvăluit care este parfumul său preferat. E vorba de Armani My Way Le Parfum, care acum beneficiază de o reducere de până la 25% în cadrul unei campanii speciale.

Parfumul care o definește pe Sydney

Pentru actrița în vârstă de 28 de ani, alegerea parfumului este una profund personală. „Reprezintă cu adevărat o mare parte din cine sunt și cine vreau să fiu,” a declarat Sweeney pentru Glamour. Dar de ce tocmai acest parfum? Se pare că notele de vanilie îi aduc aminte de copilărie și de momentele petrecute alături de bunica sa.

„Vanilia îmi amintește de momentele când găteam cu bunica mea, când făceam prăjituri. Sau de acasă, pentru că iubesc vanilia – am lumânări cu vanilie peste tot! Așa că mă simt mereu ca acasă și confortabil cu el,” a povestit ea.

Recomandari De ce parfumul tău preferat miroase brusc îngrozitor? Hormonii sunt de vină

Iar legătura personală nu se oprește aici. Notele lemnoase din compoziție o duc cu gândul la anii în care a crescut lângă un lac. „Am crescut în aer liber, făcând drumeții, explorând și stând la focuri de tabără, așa că multe aspecte ale parfumului sunt cu adevărat cine sunt eu.”

Ce note are My Way Le Parfum?

Lansat în 2023 ca o variantă mai intensă a originalului My Way Eau de Parfum, parfumul a devenit rapid un succes. Compoziția sa se deschide cu o fuziune vibrantă de bergamotă de Calabria și floare de portocal. Ulterior, se topește într-o inimă catifelată de tuberoză indiană solară și iris pallida proaspăt franțuzesc.

La bază, parfumul se așază pe note pudrate de lemn de cedru și vanilie, baza lemnoasă adăugând o profunzime care, iată, o atrage atât de mult pe actriță.

Recomandari Brandul de lenjerie al lui Sydney Sweeney vine cu 44 de marimi la Stagecoach

Reducere de până la 25% la Sephora

Hai să vedem cum poți să-l cumperi la preț redus. Parfumul face parte din campania MySephoraSale, un eveniment rar cu reduceri pe întregul site, de la machiaj la produse de îngrijire a părului. Pentru a beneficia de ofertă, trebuie să te înscrii în programul de loialitate MySephora (înscrierea este gratuită), care îți va oferi acces la promoție.

Nivelul de discount depinde de tipul de membru:

Membrii Gold: până la 25% reducere

Membrii Silver: până la 20% reducere

Membrii Bronze: până la 15% reducere

Discountul se aplică automat în coș.

Recomandari Sydney Sweeney a decorat cu sutiene literele de 15m de la Hollywood. Scandalul a explodat

Ce spun clientele

Și nu doar Sydney Sweeney este impresionată. Parfumul are recenzii excelente și pe site-ul Sephora. O clientă a scris: „Îmi amintesc când am primit o mostră de 2 ml de Armani My Way dintr-un magazin și am pulverizat-o cu nerăbdare peste tot părul. Parfumul a persistat în părul meu chiar și după două spălări. Aroma este sofisticată și dulce, cu note curate, citrice. Oricine se află la un metru și jumătate distanță poate simți imediat parfumul, iar pentru mine, acesta este un câștig.”

Pe bune, cine nu vrea un parfum care rezistă de dimineața până seara? O altă recenzie confirmă persistența: „Este un parfum atât de minunat; subtil, dar sesizabil. Îmi plac parfumurile florale, așa că My Way este pe gustul meu. Are vanilie, floare de portocal, iasomie și mosc alb, care sunt amestecate frumos pentru a crea acea aromă floral-vanilată. L-am pulverizat dimineața și încă îl puteam mirosi seara.”