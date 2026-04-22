Brandul de haine Vuori a dezvăluit „For Kaia”, noua sa campanie pentru primăvara anului 2026, având-o în centru pe Kaia Gerber. Colaborarea continuă după succesul colecției „Vuori by Kaia” din toamna lui 2025, de data aceasta cu piese esențiale de performanță, alese special pentru model.

O colecție despre versatilitate

Imaginile campaniei reflectă filosofia de bază a Vuori. Mai exact, piese de performanță create pentru viața reală. Abordarea este una modernă, în care stilul nu e definit de un singur articol sau de un singur scop, ci de felul în care fiecare piesă se adaptează pe parcursul zilei. Noutatea absolută este materialul ultra-moale Vuori BlissBlend, care pune accent pe confort, versatilitate și simplitate. Pana la urma, despre asta este vorba.

„Ce iubesc cel mai mult la Vuori pornește de la material – este incredibil de moale, dar este și despre cum te face să te simți când îl porți. Are o lejeritate care îți permite să treci prin zi fără să te gândești prea mult la ce ai pe tine. Pentru mine, să mă îmbrac înseamnă să mă simt confortabil și încrezătoare în același timp, iar piesele chiar trăiesc cu tine – de la momentele mai lente la cele mai active”, a declarat Kaia Gerber.

Piese cheie și prețuri

Printre piesele cheie ale noii colecții se numără sutienul AllTheForm MicroBra și pantalonii scurți asortați, hanoracul cu fermoar Sedona Classic Full Zip și pantalonii scurți Retro, dar și jacheta de trening Sunday împreună cu pantalonii aferenți. Toate sunt gândite pentru a putea fi purtate atât la antrenament, cât și pe stradă. Prețurile variază între 48 și 128 de dolari.

O gamă de prețuri destul de accesibilă.

Viziunea fondatorului Vuori

Dar ce o face pe Kaia atât de potrivită pentru brand? Răspunsul pare să vină chiar de la fondator. Joe Kudla, fondatorul și CEO-ul Vuori, a explicat viziunea din spatele campaniei și a parteneriatului cu modelul.

„Kaia are o abilitate incredibilă de a face lucrurile să pară lipsite de efort, dar totuși intenționate. Cu «For Kaia», am vrut să evidențiem punctul ei de vedere natural – cum trăiește în produs, cum se antrenează și cum Vuori se potrivește perfect în toate acestea. Această campanie este o reflectare a autenticității și a forței parteneriatului nostru continuu”, a spus Kudla.

Un brand născut într-un garaj

Vuori a fost fondat în 2015, într-un birou improvizat într-un garaj din orașul de coastă Encinitas, California. Hai să fim serioși, câte branduri de succes nu au pornit dintr-un garaj? Iar acum, Vuori este disponibil în aproape 30 de țări din întreaga lume, fiind vândut atât în magazinele proprii și online, cât și printr-o rețea de parteneri retail. Întreaga campanie a fost fotografiată de Lachlan Bailey.