V-ați gândit vreodată cum ar fi ca propriul cămin, locul în care vă simțiți cel mai în siguranță și unde vă retrageți pentru momentele voastre de self-care, să devină brusc o cușcă din care nu mai puteți ieși? Pentru o femeie modernă, care jonglează zilnic cu zeci de responsabilități, casa reprezintă sanctuarul absolut. Exact această senzație de confort este luată și întoarsă pe dos în noul thriller SF pregătit de Netflix, intitulat The Last House. Cu Greta Lee și Wagner Moura în rolurile principale, producția promite să ne țină cu sufletul la gură.

Când refugiul tău devine o capcană

Iar detaliile poveștii sunt de-a dreptul captivante. Filmul urmărește o familie formată din patru membri care, dintr-o dată și fără nicio explicație aparentă, sunt sigilați în interiorul propriei case, fără absolut nicio cale de ieșire.

Să fim serioase, multora dintre noi ne place să ne baricadăm în casă într-un weekend, departe de agitația cotidiană. Numai că aici vorbim despre un scenariu complet diferit, care te face să îți pui întrebări reale despre limitele spațiului tău personal. Nu de puține ori ne plângem că nu avem suficient timp să stăm acasă, dar când această alegere îți este luată cu forța, dinamica se schimbă radical.

Așa cum semnalează Hellomagazine într-o analiză publicată recent, miza crește cu fiecare minut care trece pe ecran. Chiar și platforma de streaming a lansat o provocare neobișnuită pentru spectatori, odată cu anunțarea datei de lansare pentru 7 august. Mesajul lor a fost clar: „anulați-vă planurile și stați în casă, de bunăvoie”.

Sinopsisul oficial, oferit prin intermediul Tudum, ne dă fiori pe șira spinării: „Dacă asta nu sună suficient de a fi un coșmar, resursele lor se epuizează, iar ei trebuie să colaboreze pentru a supraviețui nu doar lipsei de lucruri esențiale, ci și amenințării misterioase și iminente care îi ține captivi înăuntru.”

Tensiunea este palpabilă.

O distribuție care promite emoții puternice

Regizorul Louis Leterrier (pe care probabil îl știi deja pentru producții de succes precum Now You See Me și Lupin) aduce pe ecran o viziune care ne va da serios de gândit. Potrivit acestuia, pelicula „provoacă ideea de refugiu sigur, transformând o casă de familie într-un mediu ostil în care supraviețuirea cere unitate.”

Și stai puțin, că asta nu e tot. Leterrier a adăugat un detaliu psihologic care lovește exact în nevoia noastră de echilibru și siguranță: „Acesta este cel mai rău coșmar al unei familii obișnuite, împingându-i la limite pentru a se proteja reciproc și expunând fragilitatea securității, și lupta disperată pentru a o recâștiga.”

În rolurile capilor de familie, Ann și Jason, îi regăsim pe carismaticii Greta Lee (cunoscută din A House of Dynamite și Past Lives) și Wagner Moura (apreciat pentru The Secret Agent și Narcos). Alături de ei joacă actori tineri și extrem de talentați. Îi vei putea vedea pe Riley Chung (pe care poate ai remarcat-o în The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) în rolul lui Ruth, Emma Ho din The Baker, Noah Alexander Sosnowski din Section 8 și Gabriel Barbosa, remarcat în May December.

Alte recomandări pentru serile tale libere

Dar ce te faci dacă termini filmul și încă mai ai poftă de adrenalină pe canapea? Ei bine, există și alte titluri care merită adăugate pe lista ta scurtă de vizionare pentru acele seri în care vrei pur și simplu să evadezi din rutină.

De exemplu, pe platforma Disney+ poți viziona Gone Girl. Când soția sa Amy dispare în mod misterios fix la a cincea aniversare a nunții lor, Nick (interpretat magistral de Ben Affleck, alături de Rosamund Pike) este aruncat direct în lumina reflectoarelor mass-media ca principal suspect.

Tot pe Disney+, începând cu 9 mai, poți urmări Send Help. Acesta este un thriller de supraviețuire cu accente de comedie neagră, care îi are ca protagoniști pe Rachel McAdams și Dylan O’Brien. Ei joacă rolul unei șefe nemiloase și al angajatului ei trecut cu vederea, care ajung blocați pe o insulă pustie după prăbușirea unui avion. Ca unici supraviețuitori, cei doi trebuie să depășească nemulțumirile din trecut și să colaboreze pentru a rămâne în viață.

Iar dacă preferi să rămâi în universul Netflix, poți încerca A House of Dynamite, o altă producție care o are în distribuție pe Greta Lee. Plasat pe fundalul unui iminent atac cu rachete asupra SUA, acest thriller extrem de tensionat urmărește oficiali de rang înalt în timp ce răspund la o criză catastrofală. Până la lansarea din 7 august a filmului regizat de Leterrier, ai suficient timp să explorezi dinamica toxică dintre Rachel McAdams și Dylan O’Brien sau să revezi clasicul Gone Girl.