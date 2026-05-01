În ultimii ani, vinul roze a trecut printr-o transformare spectaculoasă, devenind dintr-o băutură de vară un răsfăț savurat tot anul. Brandurile celebrităților și uriașul provensal Whispering Angel au propulsat această piață la nivel global, cu un preț pe măsură de aproximativ 25 de lire sterline.

Cum a devenit rozeul vedeta serilor noastre

Piața e dominată de nume grele, de la Miravalul lui Brad Pitt până la linia lansată de Kylie Minogue. Un amestec de struguri cinsault, grenache și vermentino, faimosul Whispering Angel este iubit pentru că este foarte palid și foarte sec, având arome subtile de portocală, fructe roșii, ierburi uscate și condimente. Succesul său a atras chiar și atenția celebrităților internaționale. Adele a declarat pentru US Vogue: „Whispering Angel m-a transformat într-un câine care latră. Nu m-a făcut să șoptesc.”

Iar aici intervine o realitate pe care o simțim și noi din plin. Când inflația ne ciupește bugetul la fiecare vizită în Mega Image sau Carrefour, să dai echivalentul a peste o sută de lei pe o sticlă de vin pentru o seară obișnuită pe balcon parcă nu mai sună atât de atrăgător. Supermarketurile s-au grăbit să ofere alternative mai accesibile, producând sticle aproape identice vizual.

Și într-o analiză publicată recent de Independent aflăm că experții în domeniu au validat deja aceste opțiuni de buget. Candace Bugden, degustător expert, explică dinamica actuală: „Da, stilurile clasice, palide, provensale sunt încă peste tot, ușoare, simple și făcute pentru după-amiezi însorite, dar se strecoară și un mix mai interesant”. Gândirea ei e clară. „Gândește-te la rozeuri cu un pic mai multă aromă, un pic mai multă textură… Mai închise la culoare, mai profunde în textură și complexitate. Interesante și versatile.”

V-ați gândit vreodată de ce dăm uneori atâția bani pe o etichetă celebră? Scriitoarea de vinuri Katie Brook pune punctul pe i: „Whispering Angel este un vin grozav, la fel ca și oferta sa mai rafinată. Dar plătim pentru calitate sau pentru un nume?”

Secretele unei alegeri perfecte pentru bugetul tău

Rosamund Hall recomandă să ne uităm cu atenție la etichete. „Recomand întotdeauna să căutați regiunile din și din jurul casei lui Whispering Angel, regiunea mediteraneană din sudul Franței, Provence, deci căutați etichete pe care scrie Languedoc, Pays D’Oc, IGP Méditerranée sau Corsica”. Acolo „veți găsi vinuri făcute din struguri similari. Vor avea un aspect și un gust familiar: roz-prăfuit pal delicat cu arome de fructe de pădure proaspete de vară, note de coajă de portocală și, fireste o aciditate frumoasă, înălțătoare”.

Pasionata de vinuri Lucy Hitchcock aduce în discuție un alt detaliu surprinzator. „Lucrul ciudat este că multe dintre »copiile« Whispering Angel care apar acum sunt de fapt rozeuri Sainte Victoire Cotes du Provence”. Ea adaugă că „Sainte Victoire este o zonă de calitate foarte specifică din Côtes de Provence, cu un microclimat specific care produce struguri frumos echilibrați”.

Dar dacă vrei o schimbare totală de peisaj, Emilee Tombs sugerează Valea Loarei. „Deși s-ar putea să nu ofere o valoare mai bună, vinurile roze din această zonă din nord-vestul Franței au un stil similar, sec, crocant, cu note de fructe roșii și citrice.”

Vedetele de pe rafturile magazinelor

Hai să fim serioase, opțiunile de la raft (studiate de experți) chiar merită toată atenția. Tom Gilbey alege clar: „Preferatul meu este rozeul Studio by Miraval”, care costă 13 lire. Hall e de acord, spunând că „Am gustat acest vin pe nevăzute alături de o serie de rozeuri provensale și am fost impresionată de raportul calitate-preț”. Ea descrie sticla ca un „amestec frumos de cinsault, grenache, rolle și tibouren prezintă arome subtile de caise și nectarine alături de zmeură moale și note florale delicate”.

Numai că surprizele nu se opresc aici. Screaming Devil, la 12,95 lire, e o revelație pentru Tombs. „Cred că acest vin lovește peste prețul său de 12,95 lire sterline. Este mai plin și mai cremos decât tinde să fie o mare parte din rozeul de Provence, dar păstrează o prospețime și o salinitate; iar acestea sunt toate semnele distinctive ale Whispering Angel.” Este „mai tropical la nas, cu o notă de mango copt completând fructele roșii acrișoare (zmeură, rubarbă) și notele dulci de piersică, indicând faptul că strugurii au fost poate cultivați într-o zonă a regiunii care primește o expunere bună la soare a viței de vie.” „Este făcut folosind grenache, cinsault și syrah, deci îi lipsesc notele florale de vermentino pentru care Whispering Angel este faimos, dar nu este deloc o încercare rea.” Va merge „foarte bine la un grătar alături de salată de pepene roșu și feta sau pește și legume la grătar.” Pe bune, chiar „are culoarea unei petale de trandafir, așa că arată bine și în paharul tău.”

Cifrele vorbesc de la sine când vine vorba de buget.

M&S Etna Rosato, la 14 lire, vine direct de pe pantele vulcanice. Bugden îl consideră „o expresie izbitoare de Nerello Mascalese, cultivat pe pantele vulcanice ale Siciliei”. „Este un vin de tensiune și caracter: mineral și ușor afumat, împletit cu măceșe, coacăze roșii și o pâlpâire de boabe de piper roz.” Efectiv, „pe palat, este crocant, acrișor și satisfăcător de savuros, roze cu structură.”

Maison Mariselle costă 18 lire. Brook explică: „Diferența dintre Whispering Angel și Maison Mariselle de la Majestic se rezumă la struguri, Whispering Angel folosește grenache, cinsault și rolle (vermentino), în timp ce Maison Mariselle folosește doar grenache, și la zona din Provence unde sunt cultivați strugurii”. „Este rotund și elegant, cu arome intense de fructe roșii, flori și piersici albe. Aroma este și ea de lungă durată, un semn al unui vin bun.” Hitchcock confirmă: „Este delicios de sec, cu o combinație minunată de aciditate proaspătă și corp fin”. Ea simte că „primești ceva mai mult din acea puritate și mineralitate (ploaie proaspătă/piatră umedă) și îmi place cum funcționează asta împotriva notelor clasice de zmeură proaspătă, grapefruit roz, piersică albă crocantă și pepene verde rece”, existând „chiar și o notă aromatică de ierburi uscate în fundal”.

Opțiuni cu personalitate și gust rafinat

La doar 10 lire, Taste the Difference Île-de-Beauté este o afacere. Hall ne îndeamnă: „Faceți o scurtă plimbare cu barca peste Marea Mediterană până la insula paradisiacă Corsica și turnați-vă un pahar din acest Île-de-Beauté”. „Deși nasul poate fi puțin reținut, există o abundență de aromă și emoție pe palat în acest roze sec și delicat”, cu arome de „coacăze roșii și cireșe coapte, o întorsătură de grapefruit și o notă slabă de ierburi sălbatice care amintesc de peisajul insulei.”

Arbousset Tavel ajunge la 13 lire. Bugden îl descrie perfect. „Arbousset Tavel de la Tesco, din sudul Ronului, înclină spre un stil mai bogat, mai robust”. „Acesta este un roze care nu se teme de culoare sau aromă, amestecând grenache, cinsault și syrah într-un pahar cu nuanțe profunde de zmeură, grapefruit roz și condimente blânde.” Este „făcut pe măsură pentru mâncare, gândește-te la carne la grătar sau halloumi, și la 13 lire sterline, cântă.”

M&S La Balconne (16 lire) a dezamăgit-o puțin pe Tombs: „Aveam mari speranțe pentru acest vin obținut din șapte struguri diferiți din Provence. Totuși, nu am simțit nici măcar cea mai slabă urmă de ierburi uscate care a fost oferită în notele de degustare, iar pe palat am simțit în principal gust de zmeură ascuțită și căpșuni necoapte”. „În mod normal, îmi place să susțin cultivatorii organici, iar în Provence ar trebui să fie simplu să se producă exemple de calitate, deoarece vremea este de obicei suficient de bună pentru a nu folosi pesticide.” Mai mult, „Culoarea, deși o nuanță plăcută de »oeil de perdrix« sau »ochi de potârniche«, i-ar putea respinge și pe puriștii Whispering Angel, deoarece este mai închisă decât rozeul devenit acum emblematic, iar unii oameni presupun (incorect) că toate rozeurile mai închise sunt dulci.”

Iar Love by Leoube, la 18 lire, este considerat de Hall „vinul visurilor provensale.” Ea notează că „nasul este delicat, cu arome de piersici albe moi, căpșuni alpine și o notă de oregano sălbatic.”

Gérard Bertrand, la 12 lire, este un „roze uimitor care livrează constant an de an și lovește mult peste prețul său modest”. „Un amestec elegant de syrah și cinsault, veți fi fermecați de aromele de căpșuni moi și piersici alături de zmeură proaspătă, plină de viață și un finisaj floral echilibrat”. Iar „sticla arată ca o operă de artă”.

La final, Costa Toscana costă doar 7,99 lire. Bugden spune că „oferă o abordare mai ușoară, mai jucăușă.” Prin amestecul său, „oferă fructe delicate de căpșuni cu un farmec mediteranean blând.” Dincolo de orice analiză, e un vin „Provence în spirit, dar cu un accent clar italian și cu atât mai atrăgător pentru el”.