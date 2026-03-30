David și Victoria Beckham au depus o cerere la consiliul local West Oxfordshire pentru a face câteva modificări majore la proprietatea lor din Cotswolds (o zonă rurală exclusivistă din Anglia). vor să planteze 79 de copaci pentru mai multă intimitate și să instaleze un sistem de iluminat în jurul iazului. Numai că planurile lor grandioase au stârnit nemulțumirea unora dintre vecini, care se tem de impactul asupra zonei.

Planuri pentru intimitate și un peisaj nou

Cuplul de vedete a solicitat permisiunea de a planta nu mai puțin de 79 de copaci de-a lungul uneia dintre laturile proprietății, o măsură menită să le asigure mai multă intimitate. Dincolo de acest „zid” verde, planurile includ și crearea unei pajiști cu flori sălbatice. Si, piesa de rezistență, instalarea unui sistem de iluminat în jurul iazului de pe domeniu.

Reacția vecinilor: „Am confundat zona cu Blackpool?”

E drept că nu toată lumea a fost încântată. Unii dintre vecinii familiei Beckham s-au arătat deranjați de aceste planuri, în special de sistemul de iluminat. Ei se tem că acesta ar putea deveni „o sursă de enervare pentru oameni”. Mai mult, susțin că luminile ar putea fi „dăunătoare pentru fauna sălbatică” și ar „submina bucuria de a admira peisajul rural și cerul nopții”.

Un localnic, James Worthington, a fost deosebit de vocal, comparând ideea cu celebrele lumini din Blackpool. Dar cum vine asta, să transformi un sat liniștit într-un parc de distracții?

„Dacă nu mă înșel, acest iaz «lac» se află la țară, într-un cadru rural”, a declarat Worthington. El a continuat ironic: „Iluminat festiv atârnat de-a lungul unui «pod propus»… proiectoare, acesta este chiar Great Tew sau am confundat zona cu Blackpool?”.

Întrebarea sa retorică a fost urmată de o concluzie tranșantă: „Dacă solicitanții vor să locuiască într-o suburbie, atunci de ce au venit într-o zonă precum Great Tew?”.

O proprietate care valorează acum dublu

Victoria și David Beckham au cumpărat proprietatea din Cotswolds în 2016, plătind la acea vreme 6,15 milioane de lire sterline. De atunci, au investit constant în renovări și îmbunătățiri, adăugând o saună, un teren de fotbal, un lac și chiar o stupină.

Investițiile masive și-au spus cuvântul.

Toate aceste modificări au crescut important valoarea proprietății, care s-a dublat, ajungând la o valoare estimată de aproximativ 12 milioane de lire sterline. Până în acest moment, familia Beckham nu a răspuns public plângerilor formulate de vecini.