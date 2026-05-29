Ai simțit vreodată nevoia să îți modifici vocea sau felul în care vorbești când intri într-o ședință importantă? Ei bine, nu ești singura. Prezentatoarea americană Jenna Bush Hager tocmai a recunoscut public că i s-a cerut direct să renunțe la accentul ei texan la începutul carierei sale în televiziune.

Te-ai surprins vreodată încercând să îți ascunzi graiul moldovenesc sau ardelenesc la un interviu pentru un job în București? Noi, femeile, simțim des presiunea de a ne șlefui personalitatea pentru a ne integra într-un anumit standard profesional. Dar decizia de a refuza această uniformizare ne poate salva autenticitatea, iar exemplul de pe platourile emisiunii Today ne arată exact cum funcționează asta în practică.

O discuție sinceră în direct

Totul a pornit de la o dezbatere matinală despre jurnaliștii care au devenit virali recent tocmai datorită accentelor lor distincte. Iar de aici, lucrurile au devenit foarte personale. Colegul ei, Craig Melvin, a glumit pe seama accentului ei destul de pronunțat.

Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material publicat recent, Jenna a profitat de moment pentru a povesti o întâmplare de la începuturile ei în televiziune. Să fim serioase, presiunea de a te conforma este uriașă la început de drum.

„Cineva mi-a spus la început să scap de acel «y’all» [n.r. – apelativ sudist]. Cineva de aici, care lucrează aici, iar eu am fost gen «nu, mulțumesc».” – Jenna Bush Hager, co-prezentatoare Today

Și chiar s-a ținut de cuvânt. Născută în Dallas și crescută în Texas, cu o diplomă în engleză obținută în 2004 la Universitatea din Texas, Jenna a refuzat să șteargă o parte atât de importantă a identității ei. Ba chiar a glumit că, după o margarita și puțină brânză queso, accentul ei sudist revine în forță.

Ce poți face tu când simți presiune

Nu toată lumea a avut însă același curaj în fața șefilor. Veteranul televiziunii, Al Roker, a recunoscut cu o ușoară resemnare că sistemul l-a forțat să renunțe la accentul său de Queens din tinerețe.

„Pentru cei de o anumită vârstă dintre noi, când mergeai la facultate și la jurnalism, voiau să ai un accent american general. Nu mai pot. Au scos asta din mine cu forța.” – Al Roker, prezentator meteo

Dar vremurile se schimbă, din fericire. Jenna, mamă a trei copii născuți în New York, a glumit la un moment dat că ar vrea să le pună o înregistrare cu ea spunând „y’all” în timp ce dorm, doar ca cei mici să nu își piardă definitiv rădăcinile sudiste.

Până la urmă, autenticitatea la locul de muncă rămâne o alegere zilnică. Dacă mediul corporate va deveni cu adevărat mai tolerant cu micile noastre particularități în anii care vin. Până atunci, data viitoare când cineva îți sugerează să fii mai puțin „tu” la birou, amintește-ți că un simplu refuz spus cu zâmbetul pe buze te poate scuti de ani întregi de frustrări.