Gigantul Dunkin’ a anunțat că va oferi nu mai puțin de 1 milion de cafele gratuite, calde sau reci, într-o singură zi, pe 21 aprilie. Oferta este însă una exclusivă, dedicată membrilor programului său de loialitate, DD Perks, care plasează o comandă în avans prin aplicația mobilă a companiei.

Cum poți primi o cafea gratuită?

Mecanismul este destul de simplu. Pentru a beneficia de ofertă, clienții trebuie să fie înscriși în programul de loialitate DD Perks. Apoi, în ziua de 21 aprilie, trebuie să folosească aplicația Dunkin’ pentru a plasa o comandă în avans pentru o cafea medie, la alegere între caldă sau cu gheață (iced coffee).

Pe bune, e chiar atât de simplu.

Nu există alte condiții ascunse sau achiziții minime necesare, singura cerință fiind plasarea comenzii prin intermediul platformei digitale a brandului.

Un gest pentru clienții fideli

Reprezentanții companiei au explicat că această inițiativă este un mod de a le arăta recunoștință clienților loiali într-o perioadă complicată. Gestul vine ca o încurajare pentru cei care, poate, nu mai pot ajunge la fel de des în locațiile fizice.

„Știm că oaspeților noștri le lipsește drumul zilnic la Dunkin’ și vrem să ne asigurăm că știu că ne gândim la ei,” a declarat Stephanie Meltzer-Paul, Senior Vice President, Dunkin’ U.S. Digital Marketing. Iar declarația sa continuă pe aceeași linie: „Toți funcționăm pe bază de cafea și suntem mândri să le oferim membrilor noștri loiali DD Perks o cafea gratuită pentru a-i ajuta în această perioadă dificilă.”

O strategie digitală?

Dar este doar un gest de generozitate sau și o mișcare de marketing inteligentă? V-ați gândit vreodată la asta?

Până la urmă, condiționarea ofertei de utilizarea aplicației și de înscrierea în programul de loialitate are un dublu scop. Pe de o parte, recompensează clienții existenți. Pe de altă parte, încurajează adopția masivă a aplicației mobile (un instrument esențial în contextul distanțării sociale) și crește baza de date a membrilor DD Perks, cărora li se pot trimite ulterior oferte personalizate.

O strategie win-win, am putea spune.

Așadar, dacă ești membru DD Perks și vrei o cafea din partea casei, nu uita să deschizi aplicația Dunkin’ pe 21 aprilie și să plasezi o comandă în avans. Este singura cale pentru a te bucura de ofertă.