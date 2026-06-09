Ariana Grande și colegul ei din pelicula „Wicked”, Ethan Slater, nu mai formează un cuplu. Cei doi s-au despărțit discret în urmă cu câteva luni, după o relație de aproape trei ani, dar au hotărât să rămână prieteni apropiați și să se susțină reciproc.

Știi momentul ăla când o despărțire te face să te arunci cu totul în muncă și în proiectele tale de suflet? fix asta face și Ariana acum. Dincolo de titlurile de tabloid, e o lecție destul de faină despre cum poți încheia un capitol important din viața ta fără drame inutile, alegând să îți canalizezi toată energia spre propria evoluție și carieră.

Recomandări Ariana Grande a revenit pe scenă. Stilistul Law Roach dictează tendințele modei de vară prin ținutele sale.

O despărțire fără scandal

Fanii își amintesc sigur că foștii parteneri s-au cunoscut pe platourile de filmare ale primului film „Wicked”, lansat pe 22 noiembrie 2024. Ea a jucat-o pe Glinda, vrăjitoarea cea bună, iar Ethan i-a dat viață lui Boq. Zvonurile despre o posibilă idilă au apărut prin iulie 2023, însă și-au asumat relația pe Instagram abia în noiembrie 2024, participând împreună la numeroase evenimente de promovare.

Iar lucrurile s-au schimbat între timp. Așa cum arată informațiile obținute și publicate recent de Theblast, separarea s-a produs în termeni cât se poate de decenți.

„Este o despărțire amiabilă, și-au acordat mult timp și atenție și au decis să meargă pe drumuri separate. Sunt în continuare prieteni și se susțin reciproc foarte mult. S-au despărțit în liniște de câteva luni.” – Sursă internă, declarație pentru revista PEOPLE

Chiar și după separare, cei doi și-au lăudat reciproc proiectele. În martie 2026, Ariana a felicitat public ultima reprezentație a piesei off-Broadway a lui Slater, „Marcel on the Train” (pe care el a co-scris-o și în care a jucat), scriind pe Instagram că este „atât de mândră”.

Recomandări Ariana Grande revine pe scenă cu un turneu. Șapte ani de pauză au luat sfârșit.

Cariera trece pe primul loc

Și totuși, viața merge înainte.

Sursa a mai precizat că artista „se simte excelent” și este complet absorbită de viața profesională. Turneul ei, Eternal Sunshine, a început deja pe 6 iunie la Oakland Arena, iar pe 31 iulie va lansa un nou album intitulat „Petal”. Chiar ea povestea în aprilie că acest nou material discografic reprezintă „ceva plin de viață care crește prin crăpăturile a ceva rece, dur și provocator”.

Recomandări Ariana Grande readuce în tendințe bentita-șarpe un accesoriu iconic

În mai 2026, fanii au primit deja un prim single vulnerabil, „Hate That I Made You Love Me”, unde versurile vorbesc extrem de deschis despre presiune și așteptări.

Dar programul ei rămâne extrem de încărcat. Pe lângă muzică, Ariana își continuă cariera de actriță, având roluri pregătite în comedia „Focker-în-Law”, în viitorul sezon din „American Horror Story”, dar va împrumuta și vocea pentru adaptarea animată „Oh, the Places You’ll Go!”. Rămâne de urmărit cum vor decurge viitoarele lor apariții publice comune, mai ales că a doua parte din „Wicked” are premiera programată pentru 21 noiembrie 2025, iar promovarea filmului îi va aduce din nou împreună pe covorul roșu.