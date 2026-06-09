Jessica Simpson a revenit pe scenă după o pauză de 15 ani și o face cu o perspectivă complet nouă asupra vieții. Artista a lansat un mesaj emoționant pentru fani, vorbind deschis despre cum a redefinit conceptul de acasă după despărțirea de soțul ei, Eric Johnson.

Te-ai simțit vreodată străină în propria ta viață? Știm cu toatele că uneori locurile pe care le consideram sigure devin brusc reci, iar fix prin asta trece și Jessica acum. Pentru orice femeie care a fost nevoită să o ia de la zero după un divorț sau o perioadă de rătăcire, confesiunea ei este o dovadă pură că te poți regăsi pe tine însăți, chiar și atunci când totul pare pierdut.

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Să ne amintim puțin de unde a plecat toată povestea. În ianuarie 2025, artista a confirmat oficial că s-a separat de Eric Johnson, după luni întregi de zvonuri alimentate de ieșiri solitare și lipsa verighetelor. Și totuși, despărțirea a venit la pachet cu o decizie uriașă pentru cariera ei. Mai exact, întoarcerea la muzică și lansarea EP-ului „Nashville Canyon, Pt. 1” în martie, la festivalul SXSW.

Cum definești locul în care te simți în siguranță

Jessica a recunoscut că a trecut prin momente de dezamăgire fix în locurile pe care le credea sigure. Dar a învățat o lecție prețioasă. Așa cum a povestit ea, a reținut o afirmație personală: „Acasă este un sentiment, nu un loc.”

Iar această perspectivă s-a transferat direct în muzica ei, mai ales pe partea a doua a EP-ului, în piesa „Fade”. A scris acea melodie acum aproape trei ani, când a simțit că traiectoria ei s-a schimbat definitiv. Numai că, privind în urmă, a ales să meargă mai departe cu „putere, curaj, încredere și compasiune.”

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Recunoștința pentru fani și lupta cu propriii demoni

Într-un mesaj publicat recent, așa cum scrie Theblast într-un material detaliat, cântăreața a vorbit despre cei 15 ani de pauză. Timp în care nu a putut să se exprime în moduri care să fie adevărate pentru viața ei.

„Fiecare dintre voi care îmi binecuvântează inima venind la CASA MEA de pe scenă a devenit o parte majoră a călătoriei mele prin durere și bucurie.” – Jessica Simpson, artistă

A adăugat că sprijinul lor i-a adus un scop reînnoit și a făcut-o să se simtă acceptată pentru cine este ea cu adevărat.

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O viață nouă fără alcool și fără compromisuri

Nu e ușor să recunoști că ai greșit, dar ea a făcut-o. Anul trecut a marcat opt ani de sobrietate. Decizia de a renunța la alcool în 2017 a ajutat-o să devină o mamă mai bună și să lase în urmă obiceiurile care o sabotau.

„Luarea acelei decizii mi-a permis să trăiesc pe deplin în urmărirea scopului lui Dumnezeu pentru viața mea. Alcoolul mi-a redus la tăcere intuiția, mi-a blocat visele și mi-a alungat fricile care circulau de automulțumire.” – Jessica Simpson, artistă

În plan personal, lucrurile sunt încă în mișcare. Ea a rămas în conacul din Los Angeles pe care l-au cumpărat în 2013 de la familia Osbourne cu 11,5 milioane de dolari, în timp ce Eric s-a mutat într-o reședință din apropiere. Conacul, cu șase dormitoare și zece băi, fusese pus pe piață în 2023 pentru 22 de milioane de dolari, apoi scos, repus în ianuarie pentru 17,9 milioane și iar retras.

Dincolo de cifrele imobiliare și de zvonurile despre neînțelegerile legate de educația copiilor, un lucru e clar. Jessica pare hotărâtă să nu se mai piardă pe sine. Următoarele săptămâni sunt decisive pentru lansarea noilor ei proiecte muzicale, iar fanii așteaptă să vadă cum se va concretiza acest nou capitol de viață independentă pe scenă.