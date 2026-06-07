După o pauză care a părut o veșnicie pentru fani, Ariana Grande s-a întors pe scenă. Turneul Eternal Sunshine a debutat spectaculos în California la Oakland Arena, iar imaginile vorbesc de la sine. Avem șase ținute complet personalizate, cinci acte distincte și o revenire în forță la estetica pură de pop star.

Să fim serioase, de ce ne interesează pe noi ce poartă o vedetă pe o scenă din America. Miza reală aici nu este doar un simplu concert. Gândește-te la felul în care aceste apariții gigantice dictează instantaneu tendințele pe care le vom vedea în magazinele de la colțul străzii peste doar câteva luni. Este o demonstrație de forță vizuală orchestrată de celebrul stilist Law Roach, care transformă o simplă serie de concerte într-un adevărat catalog de modă pentru vara aceasta.

Știm bine că în ultimii doi ani artista a lăsat muzica pe planul al doilea. S-a concentrat masiv pe cariera de actriță de la Hollywood, bifând rolul Glinda din filmele Wicked și pregătindu-se pentru debutul pe scena din Londra în 2027. Dar iată că momentul mult așteptat a sosit, iar întoarcerea la muzică trebuia marcată vizual.

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Rochii mini și cizme cu platformă

Și nu a dezamăgit deloc. Așa cum a relatat Vogue într-o cronică publicată recent, prima seară a turneului a readus în prim plan elementele ei semnătură. Vorbim despre rochiile mini fabuloase, cizmele cu platformă uriașă și, clar inconfundabila coadă de cal prinsă sus.

Pentru piesa de deschidere, artista a ales o rochie mini neagră din dantelă semnată Ludovic de Saint Sernin. Piesa de rezistență a fost însă masca stil Catwoman, perfectă pentru vibe-ul piesei „the boy is mine”. Iar lucrurile nu s-au oprit aici.

Imaginează-ți o trecere bruscă la actul al doilea. Aici a strălucit într-o creație roz cu franjuri de la Alexander McQueen, gândită special pentru coregrafia piesei „7 rings”.

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Detalii couture și estetică rafinată

Actul al treilea a adus o schimbare de registru. O rochie albă din dantelă și tul creată de Wiederhoeft, asortată cu pantofi cu șireturi care amintesc de balerine. Numai că surprizele au continuat în actul patru, unde Vivienne Westwood a creat special pentru ea o rochie personalizată, cu umerii goi, într-un imprimeu dramatic mov cu negru.

Finalul a fost rezervat casei Givenchy, prin viziunea lui Sarah Burton. Două ținute complet diferite au închis seara. Prima a fost o rochie neagră couture cu broderie argintie. A doua, o rochie maxi albă, absolut angelică, pe care a purtat-o în timp ce interpreta „supernatural”. Accesoriile au completat perfect tabloul, cu încălțări Christian Louboutin și bijuterii Swarovski sclipitoare.

Toate aceste piese de arhivă și creații customizate ne arată că moda de scenă a devenit la fel de importantă ca muzica în sine. Cum vor adapta brandurile accesibile aceste siluete dramatice pentru garderoba noastră de zi cu zi. Până atunci, adevărata provocare este dacă reușești să mai găsești un bilet disponibil la următoarele show-uri.