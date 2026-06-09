Brooke Hogan contestă vehement modul în care poliția a investigat moartea tatălui ei, legendarul Hulk Hogan, decedat anul trecut în urma unui infarct. Cântăreața susține că autoritățile au ignorat probe esențiale și au închis cazul mult prea repede, lăsând în urmă un șir lung de neclarități.

Știm cu toatele că pierderea unui părinte este devastatoare, dar situația devine de-a dreptul sufocantă când la mijloc sunt relații toxice și o avere de 25 de milioane de dolari. Dincolo de detaliile polițienești, povestea lui Brooke ne arată cât de complicat este să gestionezi doliul atunci când ai ales, strict pentru propria sănătate mintală, să te îndepărtezi de familia ta.

Hulk Hogan s-a stins din viață în iulie, la casa lui din Clearwater Beach, Florida, cauza oficială fiind un infarct miocardic acut. Relația dintre el și fiica lui era deja ruptă de doi ani. Brooke alesese să pună o barieră clară între familia ei nou formată și anturajul tatălui său, pe care îl considera profund nociv.

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Inconsecvențe și semne de întrebare

Dar lucrurile stau puțin diferit față de versiunea oficială promovată de autorități. Poliția din Clearwater a anunțat recent închiderea anchetei, declarând că nu există dovezi de moarte suspectă. Numai că Brooke a ieșit public să demonteze această narațiune, deranjată mai ales de faptul că polițiștii i-au mulțumit pentru o cooperare care, de fapt, nu a existat deloc la începutul procedurilor.

„Au existat o mulțime de inconsecvențe de la ÎNCEPUT. CWPD a ratat ținta nefacând IMEDIAT din asta o investigație majoră și nechestionând totul și pe toată lumea de la bun început.” – Brooke Hogan, fiica lui Hulk Hogan

Iar lista nemulțumirilor este lungă și specifică. Ea a descoperit că, deși i s-a spus inițial că nu există probe de sânge disponibile, anchetatorii chiar au analizat sângele tatălui ei. Mai mult, rețetele pentru medicamente de somn și durere au fost cenzurate din dosarele publice și lipseau complet din raportul toxicologic preliminar.

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Așa cum semnalează Theblast într-un material publicat recent, Brooke a ridicat semne de întrebare și despre certificatul de deces. Documentul a fost semnat de medicul personal al wrestlerului, nu de un specialist de la medicina legală. Autopsia privată cerută de familie a rămas un mister total, rezultatele nefiind vreodată comunicate publicului sau măcar ei personal.

Prețul liniștii sufletești

Ai simțit vreodată că trebuie să alegi între bani și liniștea ta? Brooke a făcut exact asta în 2023, când a cerut oficial să fie tăiată din testamentul tatălui ei. Femeia, proaspăt căsătorită și mamă de gemeni la acea vreme, a realizat că mediul din jurul tatălui ei era pur și simplu prea toxic pentru a merita efortul.

„Este ceea ce am cerut, susțin asta fără regrete. Tatăl meu știe că sunt o persoană muncitoare și am supraviețuit fără banii lui de foarte, foarte mult timp.” – Brooke Hogan, fiica lui Hulk Hogan

Și totuși, decizia de a renunța la avere nu a venit fără consecințe neașteptate. Deși nu regretă pierderea financiară, Brooke recunoaște acum că excluderea din testament a lăsat-o fără niciun cuvânt de spus în deciziile administrative ale familiei. Lipsa ei de pe documentele legale a exclus-o și din realizarea documentarului Netflix despre viața tatălui ei, proiect pe care oricum voia să îl evite pentru a nu lucra cu anturajul acestuia.

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În loc să participe la funeraliile oficiale, pe care tatăl ei le-ar fi detestat oricum, ea a ales să își ia soțul și copiii și să meargă la plajă. Acolo, lângă ocean, a simțit că se poate conecta cu adevărat cu amintirea lui, departe de ochii presei și de dramele legale.

Cazul rămâne oficial închis de poliție, în ciuda eforturilor fiicei sale de a atrage atenția asupra detaliilor lipsă. Decizia de a redeschide investigația aparține acum exclusiv autorităților din Florida, însă până la apariția unor probe noi și incontestabile, dosarul stă blocat în arhivele departamentului.