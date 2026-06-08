Matt Damon, la 55 de ani, recunoaște public că presiunea carierei l-a împiedicat să fie un tată cu adevărat prezent pentru cele patru fiice ale sale. Aflat în plină promovare a uriașei producții „The Odyssey”, actorul a vorbit deschis despre cum nesiguranța profesională l-a ținut mereu cu gândul la următorul proiect, furându-i momente prețioase de acasă.

Sunt zile când simți că jonglezi cu prea multe farfurii, ? Mai ales când vrei să fii și profesionistă, și mamă implicată. confesiunea lui Damon ne arată că anxietatea legată de viitorul carierei nu ocolește pe nimeni, nici măcar pe cei de la Hollywood. Când ești mereu setată pe modul de supraviețuire profesională, e al naibii de greu să fii „aici și acum” când copilul tău îți povestește cum i-a mers la școală.

Știm cu toate că actorul trăiește sub lumina reflectoarelor încă de la 18 ani, debutând în „Mystic Pizza” în 1988 și câștigând un Oscar nouă ani mai târziu pentru „Good Will Hunting”, alături de cel mai bun prieten al său, Ben Affleck. S-a căsătorit cu Luciana Barroso în 2003, iar împreună cresc patru fețe: Isabella (născută în 2006), Gia, de 17 ani, Stella, de 15 ani, și pe Alexia, de 26 de ani. Aceasta din urmă este fiica Lucianei dintr-o relație anterioară, pe care Matt a adoptat-o. Iar ritmul de muncă din toți acești ani a fost pur și simplu infernal.

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Pretul succesului și lupta pentru a fi prezent

Într-un interviu amplu citat de Hellomagazine, starul american a detaliat cum noul său rol din filmul lui Christopher Nolan, unde îl joacă pe Odiseu, l-a făcut să reevalueze timpul petrecut departe de familie. Această super-producție, cu un buget uriaș de 250 de milioane de dolari, ar putea fi ultimul său mare blockbuster pe care îl filmează în acest stil masiv.

„Mă gândesc mult la asta, mai ales pe măsură ce copiii mei cresc: chiar încerc să fiu aici acum. Și îmi este greu să fac asta. Și poate are de-a face cu propria mea natură.” – Matt Damon, Actor

Dar nu e doar natura lui de vină. Actorul recunoaște că industria în sine te împinge spre această stare de alertă continuă, o capcană în care cădem adesea și noi, chiar dacă nu lucrăm pe platourile de filmare.

„Are de-a face și cu această carieră în care încerci mereu să îți dai seama ce urmează, pentru că este o afacere atât de incertă și destul de nemiloasă. Aceste tipuri de lucruri au conspirat, cred, poate pentru a mă scoate din locul în care sunt, mai mult decât mi-aș dori.” – Matt Damon, Actor

Ce putem învață din experienta lui

Surprinzător, filmările extrem de solicitante pentru „The Odyssey” i-au adus o schimbare de perspectivă. Condițiile grele de pe set, frigul și umezeala, au devenit brusc experiențe trăite cu bucurie, ca un dar temporar. Când a încetat să se mai streseze obsedant de viitor și de „telefonul care ar putea să nu mai sune”, prezentul a devenit nu doar suportabil, ci chiar frumos.

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Dacă și tu te regăsești în această luptă constantă între a livra la birou și a fi conectată emoțional acasă, iată câteva idei de pus în practică încă de azi:

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Trasează o graniță fizică clară. Când închizi laptopul, încearcă să lași și grijile profesionale acolo, măcar pentru o oră de conectare reală cu copiii, fără ecrane în jur.

Acceptă că nesiguranța face parte din viață. Nu poți controla sută la sută ce va fi peste un an la job, dar poți controla atenția pe care o oferi familiei tale fix în seara asta la cină.

Provocarea de a rămâne ancorat în prezent continuă să fie un test zilnic. Rămâne de urmărit cum va echilibra actorul viitoarele sale alegeri profesionale după lansarea noului său film, programată pentru luna iulie a anului viitor.