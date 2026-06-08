Andrew Mountbatten-Windsor, cunoscut publicului larg drept fostul Prinț Andrew, este lovit de un nou val de acuzații extrem de grave legate de scandalul Jeffrey Epstein. Fosta asistentă personală a acestuia a rupt tăcerea și susține că a luat masa chiar în camerele private de la Palatul Buckingham, participând inclusiv la petrecerea de 18 ani a Prințesei Beatrice.

Dincolo de titlurile de scandal, situația ne arată cât de adânc pot lovi deciziile toxice ale unui bărbat în viața femeilor din familia sa. Fiicele lui, Beatrice și Eugenie, se trezesc din nou târâte într-o poveste sordidă pe care nu ele au provocat-o, fiind nevoite să gestioneze public o moștenire a rușinii.

Detaliile care ies abia acum la iveala

Sarah Kellen a lucrat pentru Epstein mai bine de un deceniu, începând cu anul 2001. Femeia a depus mărturie luna trecută în fața comisiei de supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, declarând că a fost abuzată sexual și psihologic în mod repetat de către finanțist. Iar lucrurile nu se opresc aici.

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Mărturiile ei aduc în prim-plan nume grele.

Pe baza datelor furnizate de Hellomagazine, ea i-a identificat clar pe Andrew și pe fosta lui soție, Sarah Ferguson, ca făcând parte din rețeaua de persoane proeminente a lui Epstein. Fostul duce a negat întotdeauna orice faptă greșită, dar presiunea asupra lui este uriașă.

„Prințul Andrew era la casa din New York. Am mers la apartamentul privat al lui Andrew de la Palatul Buckingham pentru cină. Și am fost la petrecerea Prințesei Beatrice la Castelul Windsor.” – Sarah Kellen, fosta asistentă a lui Jeffrey Epstein

Cum reactioneaza femeile din familia York

Te-ai gândit vreodată cum e să fii în pielea acestor fețe care trebuie să zâmbească la evenimente oficiale? Sâmbăta trecută, Prințesele Beatrice (37 de ani) și Eugenie, care așteaptă al treilea copil, au avut prima apariție majoră alături de familia regală de la publicarea noilor documente din ianuarie. Ele au mers la nunta lui Peter Phillips cu asistenta medicală Harriet Sperling în Cotswolds. Acolo, Beatrice a arătat o legătură strânsă cu vărul ei, Prințul William, sărutându-l pe obraz.

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Numai că dosarele lansate la începutul anului arată o realitate sumbră. Sarah Ferguson și-a dus fiicele să îl viziteze pe Epstein în Florida în 2009, la doar cinci zile după ce acesta fusese eliberat din închisoare. Într-un schimb de mesaje din 1 iulie 2010, Epstein îi scria lui Sarah întrebând dacă fetele ei pot saluta pe cineva la Londra. Două zile mai târziu, ea i-a răspuns că Beatrice este în Londra cu tatăl ei, iar Eugenie este plecată cu un iubit. După acele dezvăluiri, surorile s-au retras din viața publică luni de zile, lipsind de la evenimente majore.

Problemele legale se adancesc

Săptămâna trecută, fostul Prinț în vârstă de 66 de ani a fost fotografiat pentru prima dată după mult timp. El conducea un Land Rover pe domeniul Sandringham și avea o vânătaie mare și misterioasă pe obrazul drept. Nimeni nu știe exact cum a obținut-o.

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Și poliția investighează acum acuzații care se concentrează în jurul unei chelnerițe de la Royal Ascot din anul 2002. Aceasta face parte dintr-o anchetă mai amplă privind abaterile în funcție publică din perioada în care Andrew era trimis special pentru comerț al Marii Britanii. El a fost arestat în februarie și ținut în custodie 11 ore chiar de ziua lui, iar în octombrie anul trecut i-au fost retrase titlurile rămase de către fratele său, Regele Charles.

Ancheta oficială își urmează cursul, iar detaliile continuă să curgă. Zilele următoare ne vor arăta dacă aceste noi mărturii vor duce la o acțiune concretă în instanță sau dacă palatul va găsi o nouă metodă de a închide subiectul.