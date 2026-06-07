Miley Cyrus tocmai a bifat una dintre cele mai mari realizări ale carierei sale, primind propria stea pe Hollywood Walk of Fame. Și totuși, deși a fost înconjurată de prieteni și de mama ei, Tish Cyrus, un scaun a rămas gol, iar absența lui Billy Ray Cyrus a stârnit imediat un val de întrebări din partea fanilor.

Te-ai întrebat vreodată cum gestionezi o relație complicată cu părinții tăi după ce aceștia decid să o ia pe drumuri separate? Dincolo de strălucirea de la Hollywood, situația lui Miley ne arată o realitate pe care multe dintre noi o cunosc prea bine. Este vorba despre acea graniță fină dintre a păstra distanța pentru propria sănătate emoțională și a continua să îți respecți familia, indiferent de alegerile lor.

O relație marcată de decizii grele

Iar lucrurile nu s-au stricat peste noapte. Ruptura dintre cei doi a devenit evidentă după ce Billy Ray și Tish au divorțat oficial în 2022, punând capăt unui mariaj plin de suișuri și coborâșuri. Pentru Miley, care a fost mereu foarte apropiată de mama ei, comportamentul tatălui din timpul căsniciei și de după separare a lăsat urme adânci.

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Într-o analiză publicată recent de Theblast, se menționează că absența artistului country se datorează „unei înstrăinări familiale de lungă durată” apărută după divorț. Numai că sentimentele fiicei par să fie mult mai nuanțate decât lasă de înțeles titlurile de scandal.

„Ea și-a urmărit tatăl trecând prin suișuri și coborâșuri în carieră și găsindu-și drumul înapoi de nenumărate ori.” – Sursă apropiată familiei

Cum să înveți din greșelile părinților

Dincolo de absența fizică, Miley a ales să nu șteargă cu buretele influența tatălui ei. Ba chiar l-a menționat în discursul ei emoționant de acceptare a stelei. Mi se pare o dovadă uriașă de maturitate să poți recunoaște meritele cuiva care te-a rănit, alegând să privești la imaginea de ansamblu.

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În 2024, în cadrul unui interviu cu David Letterman, vedeta a vorbit deschis despre ce a preluat de la părintele ei.

„Sunt recunoscătoare pentru că l-am putut urmări înaintea mea. El mi-a dat aproape o hartă. Și există o hartă a ceea ce trebuie să faci și a ceea ce nu trebuie să faci, iar el m-a ghidat în ambele. Am moștenit și narcisismul de la tatăl meu.” – Miley Cyrus, Artistă

Dinamica complicată a unei familii moderne

Să fim serioase, nicio familie nu e perfectă. Dar clanul Cyrus a trecut printr-un adevărat roller-coaster emoțional în ultimii ani. După divorț, Billy Ray s-a căsătorit cu cântăreața Firerose la sfârșitul lui 2023. Miley nu a participat la nuntă, alimentând speculațiile despre răceala dintre ei. Șase luni mai târziu, tatăl ei a cerut divorțul și anularea, invocând o presupusă fraudă. Acum, el are o relație cu actrița britanică Elizabeth Hurley.

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Nici tabăra mamei nu a fost lipsită de drame. Tish s-a căsătorit cu Dominic Purcell, despre care s-a scris că ar fi avut înainte o relație chiar cu sora mai mică a lui Miley, Noah Cyrus. O situație care ar lăsa pe oricine fără cuvinte și care a dus la și mai multă distanțare între frați.

Deocamdată, scaunul gol de la ceremonia de pe Hollywood Walk of Fame rămâne dovada clară că vindecarea cere timp.