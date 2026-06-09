Emily Blunt și John Krasinski ne demonstrează că romantismul nu moare nici măcar sub presiunea reflectoarelor. Cei doi actori au apărut ținându-se de mână la premiera noului film SF al lui Emily, „Disclosure Day”, care a avut loc luni la New York. Și nu doar că au venit împreună, dar abia și-au putut ține mâinile departe unul de celălalt pe covorul roșu.

Te-ai întrebat vreodată cum reușesc unii să păstreze flacăra aprinsă după mai bine de un deceniu împreună? Noi, femeile, știm prea bine cât de ușor este să te pierzi în rutina zilnică, printre joburi, facturi și responsabilități de familie. Numai că apariția lor ne amintește că o relație solidă se construiește pe susținere reciprocă și momente de tandrețe furate chiar și în public.

Lecția de stil și de cuplu

Dincolo de gesturile afectuoase, actrița a strălucit pur și simplu într-o rochie crem cu croială sirenă. Corsetul structurat, cu detalii metalice aurii, i-a dat un aer futurist absolut fabulos. Iar soțul ei a ales un costum gri închis, lăsând-o pe ea să fie în centrul atenției în această seară importantă.

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Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material recent, cei doi sunt căsătoriți de 16 ani și au împreună două fețe, Hazel de 12 ani și Violet de 9 ani. Fetele sunt ținute departe de ochii presei, dar asta nu înseamnă că nu au păreri ferme despre muncă mamei lor.

Copiii chiar știu să te aducă cu picioarele pe pământ.

După ce au văzut-o în rolul ei din „The Devil Wears Prada 2”, fetele au avut o reacție hilară.

„Ele ea este «cea mai rea persoană pe care au întâlnit-o vreodată»” – Emily Blunt, Actriță

Secretul din spatele ușilor închise

Dar respectul profesional dintre cei doi soți (care au lucrat împreună și la filmul din 2021 regizat de John) este vizibil la fiecare pas. Într-un profil recent pentru WSJ, Emily nu s-a sfiit să își laude partenerul, numindu-l un geniu ciudat.

„Va face pe «O minte sclipitoare», cu post-it-uri ciudate peste tot, și apoi va intră în subteran timp de o săptămână și va scrie o schiță aproape perfectă.” – Emily Blunt, Actriță

E drept că fanii de pe rețelele sociale au reacționat imediat la imaginile de la premieră, lăudând chimia lor autentică. Respectul reciproc și umorul par să fie ingredientele lor de bază.

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Până la urmă, dinamica lor ne inspiră să căutăm acea conexiune reală în propriile noastre vieți. Relația lor continuă să sfideze statisticile sumbre de la Hollywood, iar noi așteptăm pur și simplu să vedem cu ce proiecte ne vor mai surprinde pe ecrane în viitorul apropiat.