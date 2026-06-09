Weekendul acesta, Katie Holmes și Joshua Jackson au apărut ținându-se de mână pe covorul roșu la premiera noului lor film din New York. Imaginile cu cei doi actori au devenit imediat virale pe rețelele sociale, declanșând un val uriaș de reacții.

https://x.com/jb90377764/status/2063478454365061629

https://x.com/meteebee/status/2063660360742371721

Recomandări Katie Holmes și Joshua Jackson, din nou împreună pe covorul roșu, la 20 de ani de la serialul-fenomen.

https://x.com/liannevalle/status/2063639181361119612

Știi momentul ăla când revezi un cuplu celebru din adolescența ta și simți că timpul a stat în loc? Fix asta s-a întâmplat acum, iar miza nu e doar un film nou, ci nostalgia pură a unei generații care a crescut cu ei și care speră la o a doua șansă pentru prima lor iubire.

O reuniune de suflet pe covorul rosu

Cei doi s-au reîntâlnit profesional pentru pelicula „Happy Hours”. Iar chimia dintre ei este pur și simplu imposibil de ignorat la prima vedere.

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În timpul unui interviu, Jackson a ținut-o strâns de mână pe Katie și a vorbit extrem de deschis despre legătura lor specială.

„Timpul pe care l-am petrecut împreună când eram tineri este foarte prețios pentru amândoi. Și este, cumva, una dintre relațiile personale și profesionale de bază din viața mea.” – Joshua Jackson, actor

Și lucrurile nu s-au oprit aici. Într-o analiză publicată recent de Theblast, se precizează că actorul a lăudat-o pe fosta lui parteneră pentru că a scris acest proiect special pentru ei. Jackson i-a mulțumit public, vizibil emoționat: „Ai scris asta pentru noi. Ai făcut totul. Așa că a fost magic pentru mine să mă pot întoarce. Și m-ai așteptat, lucru pe care l-am apreciat.”

Recomandări Katie Holmes menține o relație strânsă cu familia lui James Van Der Beek. Actrița a vorbit deschis despre sprijinul oferit.

Ce spun fanii și istoria lor comună

Dar oare e doar prietenie? Pe rețelele sociale, admiratorii au luat foc imediat.

Unii au numit interacțiunea o „declarație adevărată de dragoste”, în timp ce alții au cerut direct să se căsătorească. Ba chiar, actrița ar fi apreciat un comentariu care sugera că ar trebui să formeze din nou un cuplu în viața reală.

Să fim sincere, istoria lor ne dă motive să visăm. S-au cunoscut la sfârșitul anilor ’90 pe platourile de filmare ale serialului care i-a consacrat, iar Katie l-a numit mereu pe Joshua „prima ei dragoste”. De-a lungul anilor, ambii au trecut prin relații extrem de mediatizate. Katie a fost căsătorită cu Tom Cruise și a avut relații cu Jamie Foxx sau Emilio Vitolo Jr. La rândul lui, Joshua are o fetiță cu Jodie Turner-Smith și a fost văzut recent în compania actriței Simone Ashley.

Numai că, dincolo de relațiile trecute și de zvonurile obișnuite de la Hollywood, conexiunea lor pare să fi rămas intactă după zeci de ani.