Medicul condamnat în cazul tragic al morții lui Matthew Perry face o mișcare legală complet neașteptată. Doctorul Salvador Plasencia a cerut reducerea pedepsei sale de 30 de luni de închisoare, folosind un argument care contrazice direct însăși profesia lui medicală.

Dincolo de detaliile reci de tribunal, povestea asta ne atinge pentru că vorbește despre vulnerabilitate extremă. Când un om se luptă cu dependența, te aștepți ca medicul lui să îl protejeze, nu să profite de el. Iar decizia judecătorilor de la apel va stabili exact cum sunt pedepsiți cei care transformă halatul alb într-o acoperire pentru trafic de substanțe.

Un argument legal greu de crezut

Știm deja că actorul s-a stins din viață pe 28 octombrie 2023, în casa lui din Los Angeles, din cauza efectelor acute ale ketaminei. În decembrie 2025, Plasencia a primit 30 de luni de detenție și a renunțat la licența medicală din California. Dar echipa lui de apărare a decis să schimbe strategia.

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Avocații doctorului au depus un apel la Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Nouă. Ei susțin că judecătorul a greșit când i-a mărit pedeapsa pentru abuz de încredere medicală. Așa cum arată detaliile din dosar prezentate marți de Theblast, echipa legală afirmă că actorul nu căuta o evaluare legitimă, ci doar o sursă sigură de medicamente.

„Plasencia era un dealer, nu un doctor.” – Echipa legală a lui Salvador Plasencia

E o scuză cel puțin cinică. Și totuși, el nu este singurul implicat în acest lanț al deciziilor greșite.

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Diferențe uriașe de pedeapsă

Cifrele finale din dosar sunt pur și simplu triste.

Medicul Mark Chavez (cel care a obținut ketamina cu o rețetă falsă și i-a vândut-o lui Plasencia) a primit doar opt luni de arest la domiciliu și 300 de ore de muncă în folosul comunității. Asistentul personal al lui Perry, Kenneth Iwamasa, a primit cea mai grea sentință pe 27 mai 2026. A fost condamnat la 41 de luni de închisoare și o amendă de 10.100 de dolari, deși apărarea ceruse doar șase luni. Asistentul a explicat instanței că era „prea apropiat” de șeful său pentru a-l refuza când acesta îi cerea substanța. El trebuie să se predea autorităților până pe 17 iulie 2026.

Moștenirea care merge mai departe

Dar viața lui Matthew Perry înseamnă mult mai mult decât acest final dureros. Memoria lui continuă să ajute alți oameni care trec prin aceleași lupte. O colecție uriașă de obiecte personale ajunge la Heritage Auctions în Dallas pe 5 iunie. banii strânși merg direct către Fundația Matthew Perry.

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Printre obiecte se numără rachete de tenis, un tablou rar Banksy și scenarii originale din serial, inclusiv o schiță cu titlul inițial „Six of One”. Fanii au reacționat imediat la această inițiativă caritabilă.

„Valul de entuziasm și sprijin și adorație pentru Matt a fost uimitor.” – Brian Chanes, Director Senior la Heritage Auctions

Decizia finală a instanței privind apelul lui Plasencia se va lăsa așteptată câteva luni. Până la un verdict clar din partea judecătorilor, procesul ține acest dosar deschis, în timp ce fundația actorului continuă să ofere sprijin real celor care luptă cu dependența.