A doua zi de Paște (Easter Monday) aduce schimbări importante în programul supermarketurilor din Marea Britanie, o informație esențială pentru românii care locuiesc sau se află în vizită acolo. Spre deosebire de o zi obișnuită, majoritatea marilor retaileri, inclusiv giganți precum Aldi și Tesco, își vor ajusta programul de funcționare. Așa că, dacă ai lăsat cumpărăturile pe ultima sută de metri, e bine să fii pregătit.

De ce se schimbă programul?

Totul pornește de la faptul că a doua zi de Paște este zi liberă legală (numită Bank Holiday în Regatul Unit). În aceste zile, legislația și tradiția locală permit magazinelor să opereze după un orar mai scurt, similar celui de duminică. Iar asta înseamnă, nu de puține ori, că ușile se închid mult mai devreme decât te-ai aștepta, de obicei în jurul orei 18:00 sau 20:00, în funcție de lanț și de locație.

Nu e vorba doar de o regulă, ci și de o practică menită să ofere angajaților timp liber pentru a petrece alături de familie. Hai să fim sinceri, cu toții avem nevoie de o pauză.

Recomandari Tesco, Primark și Aldi închid toate magazinele pentru 24 de ore săptămâna viitoare

Program diferit de la o zonă la alta

Chiar dacă vorbim de lanțuri naționale precum Aldi sau Tesco, programul specific de sărbători poate varia serios. Un magazin dintr-o zonă centrală a Londrei ar putea avea un program diferit față de unul dintr-un orășel din Scoția sau Țara Galilor. V-ați întrebat de ce programul poate fi diferit chiar și între două magazine ale aceluiași lanț, aflate la câteva străzi distanță? Răspunsul stă adesea în specificul local și în deciziile managerilor de magazin.

De aceea, regula de aur este să verifici înainte de a pleca de acasă.

Verificarea online, cea mai sigură soluție

Cea mai simplă și eficientă metodă de a afla programul exact este să folosești instrumentele online de localizare a magazinelor (store locator), disponibile pe site-urile oficiale ale fiecărui retailer. Introduci codul poștal și, în câteva secunde, vei vedea orarul actualizat pentru magazinul cel mai apropiat de tine.

Recomandari Mister la redacție – am primit o documentare goală cu un singur indiciu bizar

O simplă căutare te poate scuti de un drum inutil.

Până la urmă, e mult mai bine să pierzi un minut pe telefon decât o oră pe drumuri. O altă variantă rapidă este verificarea direct pe Google Maps, care afișează de obicei programul special de sărbători.

Planificarea este cheia

Pentru a evita orice neplăcere, cel mai bun sfat este să nu lași cumpărăturile pentru a doua zi de Paște. Încearcă să cumperi tot ce ai nevoie în zilele premergătoare, când majoritatea magazinelor funcționează după program normal. Dar dacă te trezești luni cu frigiderul gol, nu intra în panică. Verifică online programul magazinelor din zona ta și, cel mai probabil, vei găsi unul deschis, chiar dacă pentru mai puține ore.