Ground Up International, o companie cunoscuta anterior mai ales pentru incaltamintea de copii realizata sub diverse licente, face o miscare complet neasteptata și preia productia de pantofi pentru brandurile Dickies și Scotch & Soda. Noile colecții vor ajunge în magazine la inceputul anului 2027.

De ce ne-ar interesa pe noi cine deseneaza și produce pantofii pe care ii purtam? Gândeste-te la felul în care facem shopping în ziua de azi. Vrem incaltaminte care sa arate impecabil, dar sa reziste la ritmul nostru nebun, de la birou până la iesirile de weekend. Aceasta mutare înseamnă ca vom avea acces la designuri mult mai bine gandite, axate exact pe nevoile noastre reale, construite de o echipa specializata exclusiv pe incaltaminte.

O evolutie naturala pentru garderoba noastra

Până acum, Ground Up se concentra masiv pe zona de copii. Dar piață se schimba rapid, iar brandurile mari cauta parteneri care sa le inteleaga perfect viziunea. Intr-o analiza publicata recent de Wwd, aflam ca ambele marci vizate sunt detinute de Blue Star Alliance, o firma de management din New York.

Cifrele și deciziile strategice vorbesc de la sine.

„Ne-am concentrat intotdeauna pe crearea de produse care rezoneaza cu fanii, iar colaborarea mai directa cu brandurile a parut o evolutie naturala pentru noi. Ne ofera oportunitatea de a ajunge la noi consumatori și, până la urma de a aduce designurile noastre la și mai multi fani intr-un mod mai mare.” – Jack Gindi, CEO Ground Up

Iar pentru Dickies, direcția este cat se poate de clara. Brandul vrea sa pastreze acea conexiune autentica intre cultura de skate, moda de strada și functionalitatea dura de pe santiere. Pentru linia feminina, promisiunea suna excelent: o functionalitate fara sensuri ascunse, combinata cu un stil purtat fara efort și plin de incredere.

Ce punem efectiv în cosul de cumparaturi

Și sincer, abia astept sa vad cum vor arata modelele pentru femei. echipa de creatie are o misiune destul de complexa.

„Rolul nostru este sa detinem categoria de incaltaminte cu disciplina și claritate, construind produse care reflecta modul în care Dickies este purtat de fapt astazi.” – Carissa Chiodo, Chief Product Officer Ground Up

Scotch & Soda vine cu acea sensibilitate europeana inconfundabila, puternic inradacinata în spiritul eclectic al Amsterdamului. Imagineaza-ti siluete cu inspiratie vintage, dar cu un aer modern, texturi impletite, materiale combinate și nuante neutre extrem de purtabile.

Totul suna extrem de bine pe hartie. Lansarea oficiala la raft este setata pentru inceputul lui 2027. Până atunci, rămâne de urmarit cum vor arata primele schite și daca noile colecții ne vor convinge sa facem loc pentru încă o pereche de pantofi în dulap.