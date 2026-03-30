Celebrul lanț de restaurante Chipotle dă startul sărbătorii pentru Ziua Națională a Burrito-ului cu o campanie de proporții. Compania a lansat un joc interactiv, „Burrito Vault”, prin care oferă premii în valoare totală de peste 2 milioane de dolari, inclusiv burritos gratuiți pentru un an întreg pentru 53 de fani norocoși.

Ce este Burrito Vault?

Hai să vedem despre ce e vorba. Burrito Vault este un joc de cuvinte în care participanții trebuie să ghicească două dintre ingredientele unei comenzi Chipotle pentru a debloca seiful. Fiecare jucător are la dispoziție patru încercări pe zi, iar jocul este activ în perioada 2-4 aprilie.

„Am creat Burrito Vault ca o modalitate de a prezenta fanii noștri cu o provocare distractivă și o oportunitate de a câștiga Chipotle gratuit înaintea sărbătorii noastre preferate, Ziua Națională a Burrito-ului,” a declarat Chris Brandt, Chief Brand Officer la Chipotle.

Premii de peste 2 milioane de dolari

Pe 2 și 3 aprilie, primii 100.000 de jucători care deblochează seiful vor primi un cod pentru o ofertă „Cumperi unul, primești unul gratuit” (BOGO). Dar miza crește chiar de Ziua Națională a Burrito-ului, pe 4 aprilie, când primii 50.000 de participanți care reușesc provocarea vor primi un cod pentru un burrito gratuit.

Iar piesa de rezistență este marele premiu. Toți cei care ghicesc corect combinația de ingrediente în cele trei zile ale concursului intră automat în tragerea la sorți pentru a câștiga unul dintre cele 53 de premii constând în „Burritos gratuiți pentru un an”.

V-ați întrebat vreodată de ce fix 53? Ei bine, numărul nu este deloc întâmplător, ci reprezintă totalul de 53 de ingrediente folosite în meniurile restaurantelor Chipotle.

O mișcare de marketing inteligentă.

Cum participi și ce mai primești

Jocul este live și poate fi accesat direct pe site-ul campaniei, chipotle.com/burrito-vault, începând cu 2 aprilie la ora 12 p.m. PT (ora Pacificului) și până pe 4 aprilie la aceeași oră. Succesul acestor campanii nu este o surpriză pentru companie.

„Ziua Națională a Burrito-ului a devenit una dintre zilele cu cele mai mari vânzări digitale ale anului pentru Chipotle. Suntem încântați să oferim fanilor mai multe moduri de a participa la sărbătoare cu oferte interesante și un nou joc,” a adăugat Chris Brandt.

Pe lângă joc, pe 4 aprilie, membrii programului Chipotle Rewards vor beneficia de o taxă de livrare de 0 dolari pentru comenzile de minimum 10 dolari plasate prin aplicația sau site-ul oficial Chipotle.