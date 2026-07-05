Loredana Groza (56 de ani) a fost una dintre prezențele despre care s-a vorbit cel mai mult la Monaco, după ce s-a afișat pe plajă într-un costum de baie negru și apoi a urcat pe scenă la nunta lui Remus Truică și Diana Cîțu, organizată la Villa La Vigie. Reacțiile de pe rețelele sociale au venit repede, iar una dintre ele a rezumat perfect febra comentariilor: „Cea mai frumoasă femeie dintre pământeni”.

Mai precis, interesul a mers în două direcții care ne preocupă și pe noi, de obicei: cum arată o piesă simplă purtată cu încredere și cum poți lua inspirație dintr-un eveniment foarte opulent fără să ai nevoie de un buget de Monaco. Iar aici chiar sunt câteva idei ușor de tradus în viața reală.

Un costum de baie negru rămâne piesa care nu te complică

Din informațiile disponibile, Loredana Groza a ales pe plajă un costum de baie negru. Atât. Și uneori exact asta face diferența: o piesă clasică, ușor de purtat, care nu depinde de imprimeu sau de un trend de o vară. Dacă ești în căutarea unei alegeri sigure pentru concediu, ideea de aici e simplă: negrul funcționează pentru că îți lasă libertate la restul apariției și nu obosește vizual nici în poze, nici pe plajă.

Nu avem detalii publicate despre accesorii, machiaj sau alte elemente de styling purtate de artistă în această apariție, așa că inspirația reală rămâne chiar această formulă minimalistă. Și, sincer, e una dintre cele mai ușor de adaptat: un costum de baie într-o culoare neutră, bine ales, poate arăta mai actual decât o piesă încărcată.

De la plajă la scenă, aceeași prezență care ține capul de afiș

Loredana Groza nu a fost doar invitată la eveniment, ci a și cântat alături de Feli la nunta lui Remus Truică și Diana Cîțu. Asta explică de ce atenția nu s-a oprit la imaginile de pe plajă. A fost genul de apariție completă, de vacanță și de gală în același weekend.

Potrivit Prosport, evenimentul a avut loc la Villa La Vigie din Monaco, o proprietate cu istorie aparte: fosta reședință a lui Karl Lagerfeld. Pentru cine iubește decorurile care spun ceva din prima fotografie, locul acesta face exact asta.

Villa La Vigie vine cu detalii de film, dar inspirația se poate copia în variante simple

Vila a fost construită în 1902 și are 600 mp, șase dormitoare, o terasă de 230 mp și o piscină încălzită de 14 metri. Când citești astfel de cifre, e clar că vorbim despre o scară care nu are legătură cu o nuntă obișnuită. Dar tocmai de aici poți extrage câteva idei bune, fără să copiezi fastul.

Prima este alegerea unui singur element wow. La Monaco, locul în sine a fost decor. Dacă organizezi un eveniment mai mic, aceeași logică merge foarte bine: alegi un colț de terasă, o zonă lângă apă sau un fundal arhitectural și lași restul mai aerisit. Nu ai nevoie de zece zone foto dacă una singură arată foarte bine.

A doua idee ține de proporții. O terasă de 230 mp și o piscină de 14 metri creează impresia de spațiu, iar asta se poate traduce ușor într-un decor mai puțin aglomerat. Mesele încărcate și aranjamentele care ocupă tot câmpul vizual nu sunt singura variantă. Uneori, câteva elemente bine alese arată mai elegant decât prea mult.

Tortul cu șapte etaje dă o idee bună pentru paleta de culori

Unul dintre detaliile care au ieșit în evidență la nuntă a fost tortul cu șapte etaje, realizat în stil regal, decorat cu inițialele mirilor și cu un accent turcoaz. Dacă plănuiești o petrecere, un botez sau chiar o aniversare mai mare, de aici poți lua o regulă foarte utilă: păstrează baza clasică și adaugă o singură culoare accent.

Turcoazul, folosit ca detaliu, e genul de alegere care poate schimba complet atmosfera fără să încarce. Poate apărea pe tort, pe meniuri, pe panglici sau într-un mic detaliu floral. Iar inițialele personalizate sunt un truc simplu care face imediat evenimentul să pară gândit cap-coadă.

Luxul se vede și în costuri, dar nu acolo stă partea ușor de preluat

Închirierea vilei La Vigie pornește de la aproximativ 32.500 de euro pe săptămână, iar un eveniment organizat acolo poate ajunge între 150.000 și peste 500.000 de euro. Diferența dintre prețul de pornire al vilei și costul total al evenimentului arată cât de mult cântăresc decorul, serviciile și producția unei nunți de acest tip.

Dar dacă lași deoparte cifrele, rămâne ceva util pentru tine: marile evenimente memorabile nu impresionează doar prin bani, ci prin câteva decizii clare de stil. O culoare accent, un loc cu personalitate, o piesă vestimentară simplă purtată bine și un moment artistic care rămâne în minte. Asta poți lua și tu, chiar dacă vorbim despre o cină în familie sau o petrecere cu prietenele.

Cheltuielile pentru nunți au crescut mult și tocmai de aceea multe cupluri aleg formule mai scurte și mai puțin costisitoare. Iar contrastul cu un eveniment de mare fast, cum a fost și acesta din Monaco, face inspirația și mai interesantă: nu trebuie copiat tot, doar filtrat ce merită.

Faptul concret care rămâne? Loredana Groza a fost complimentată intens pentru apariția ei în costum de baie negru, iar la nunta de la Villa La Vigie decorul a avut un punct memorabil clar: tortul regal cu șapte etaje și accent turcoaz.