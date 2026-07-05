Când temperatura depășește frecvent 35 de grade Celsius, dumneavoastră pierdeți multă apă prin transpirație, iar problema nu se limitează la disconfortul de moment. Medicii avertizează că deshidratarea din sezonul cald poate favoriza formarea pietrelor la rinichi, deoarece urina devine mai concentrată și crește riscul ca sărurile și mineralele eliminate de rinichi să cristalizeze.

Spre deosebire de o percepție comună, setea nu reprezintă primul semnal, ci unul tardiv. Când simțiți sete intensă, organismul a început deja să piardă lichide. Aceasta înseamnă că o hidratare sporadică nu este suficientă în zilele toride. Eficiența constă în a bea apă constant, în cantități mici și regulate, pe tot parcursul zilei.

Recomandarea practică este simplă: nu așteptați să vă fie sete pentru a bea apă. Riscul crește dacă petreceți mult timp în soare, lucrați într-un mediu foarte cald sau uitați să beți apă când sunteți ocupați. Dacă ați mai avut pietre la rinichi sau există antecedente în familie, este necesară o atenție sporită.

Culoarea urinei indică nivelul de hidratare

Organismul vă oferă un indiciu clar, fără aplicații sau calcule complicate: culoarea urinei. O urină foarte închisă la culoare poate semnala că aveți nevoie de un aport mai mare de apă. Este un detaliu de reținut, mai ales vara, când pierderile de lichide sunt mai mari decât într-o zi obișnuită.

Alegerea băuturilor este, de asemenea, importantă. Apa rămâne cea mai potrivită variantă pentru sănătatea rinichilor. Băuturile dulci sau consumate în exces nu hidratează eficient. Dacă vă bazați pe ele în locul apei, ați putea avea impresia că beți suficiente lichide, însă rinichii s-ar putea să nu primească ajutorul de care au nevoie.

Puteți completa aportul de lichide și din alimentație. Fructele și legumele bogate în apă, precum pepenele verde, castraveții și roșiile, contribuie la hidratarea zilnică. Ele nu înlocuiesc apa, dar reprezintă un sprijin util, mai ales în zilele în care mâncați mai ușor și simțiți că organismul cere ceva răcoritor.

Persoanele cu risc crescut trebuie să fie mai atente vara

Nu toți oamenii pornesc de la același nivel de risc. Sunt mai expuse persoanele care au mai avut pietre la rinichi, cele cu antecedente familiale, cele care lucrează în medii foarte calde, cele care petrec mult timp în soare și cele care beau foarte puține lichide. Dacă vă încadrați într-una dintre aceste situații, hidratarea constantă nu este un detaliu de wellness, ci o măsură reală de prevenție.

Majoritatea pietrelor la rinichi sunt formate din oxalat de calciu, dar există și alte tipuri, în funcție de compoziția lor chimică. De aceea, pentru persoanele care au trecut deja printr-un astfel de episod, recomandările alimentare trebuie urmate exact cum au fost primite de la medic, în funcție de tipul de calcul identificat.

Potrivit CSID, pe lângă apa băută constant, medicii recomandă și o alimentație echilibrată, cu atenție la excesul de sare. Motivul este concret: un aport mare de sodiu poate crește eliminarea calciului prin urină și poate favoriza formarea calculilor. Acest aspect se reflectă rapid în obiceiurile zilnice, de la gustările foarte sărate până la mesele de tip fast-food sau produsele ultrasărate consumate des.

Simptome care nu trebuie ignorate în zilele caniculare

Pietrele la rinichi nu dor mereu cât timp rămân pe loc, dar când încep să se deplaseze pe căile urinare, simptomele pot deveni greu de ignorat. Cele mai comune sunt durerea intensă în zona lombară sau pe lateralul abdomenului, uneori cu iradiere spre zona inghinală, greața, vărsăturile, sângele în urină, urinările frecvente și senzația de usturime la urinare.

Există un detaliu care schimbă ritmul și necesită ajutor medical rapid. Dacă apar febră sau frisoane odată cu aceste simptome, este necesară prezentarea de urgență la medic, pentru că poate fi vorba despre o infecție urinară asociată.

Este important să nu subestimăm gravitatea simptomelor. O durere puternică de spate, apărută brusc într-o perioadă cu multă căldură, nu este ceva ce merită ignorat până trece. Mai ales dacă este însoțită de greață sau usturime la urinare.

Măsuri concrete pentru reducerea riscului de pietre la rinichi

Dacă doriți o rutină simplă pentru zilele foarte calde, începeți cu trei lucruri: beți apă în cantități mici și regulate de dimineață până seara, verificați culoarea urinei ca semnal rapid și includeți mai des în meniu alimente bogate în apă, precum pepenele verde, castraveții și roșiile. Acești pași par mici, dar consecvența face diferența.

Dacă știți deja că ați avut pietre la rinichi, nu tratați vara ca pe un sezon oarecare. Căldura de peste 35 de grade Celsius înseamnă pierderi mai mari de apă și, odată cu ele, un risc crescut de deshidratare. În cazul dumneavoastră, recomandările medicului despre alimentație și hidratare trebuie urmate cât mai strict.

Semnul cel mai simplu de reținut rămâne acesta: dacă urina este foarte închisă la culoare, corpul vă indică că are nevoie de mai multă apă.