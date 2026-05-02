Regina Mary a Danemarcei a reusit sa capteze absolut toate privirile la grandioasa petrecere organizata pentru a 80-a aniversare a regelui Carl XVI Gustaf al Suediei. La prima vedere, tinuta ei parea doar o alegere extrem de rafinata pentru un banchet regal de o asemenea anvergura. Numai ca detaliul care a facut cu adevarat diferenta s-a ascuns fix in parul ei, sub forma unui accesoriu pe care putini l-au recunoscut initial.

Secretul pretios purtat cu o eleganta discreta

Joi noapte, Palatul Regal din Stockholm a gazduit o adunare impresionanta in istorica sala Rikssalen, cunoscuta si sub numele de Sala de Stat. Acolo, suverana in varsta de 54 de ani a pasit la bratul sotului ei, regele Frederick X. Si trebuie sa recunoastem ca arata absolut fabulos intr-o rochie mov cu imprimeu floral de inspiratie japoneza. Decolteul tip gaura cheii a adaugat o nota de mister intregii aparitii, in timp ce cerceii argintii lungi au completat perfect look-ul.

Dar te-ai gandit vreodata ca poti purta o bijuterie destinata incheieturii mainii direct in par?

Iar aici intervine partea fascinanta a povestii. Cand privesti mai de aproape, acea diadema statement de pe capul ei era, in realitate, o bratara istorica din Trustul Proprietatii Regale Daneze. O piesa florala din diamante transformata ad-hoc intr-un accesoriu de par complet neasteptat.

Bijuteria a apartinut initial reginei Louise a Suediei.

O lectie de creativitate direct din seiful regal

Istoria acestui obiect este de-a dreptul coplesitoare. Bratara a fost oferita in 1850 ca dar de nunta din partea regelui Oscar I si a reginei Josephine a Suediei pentru viitoarea regina Louise. Cum scrie Hellomagazine in relatarea de la eveniment, Mary a gasit o modalitate complet noua de a purta aceasta piesa veche de peste 170 de ani.

Pana de curand, bratara a fost vazuta adesea la regina Margrethe II a Danemarcei, care a abdicat in anul 2024. Fosta suverana o integra in tinutele ei intr-un mod destul de ingenios. O transforma frecvent intr-un choker, atasand-o pur si simplu de o panglica din matase neagra.

Inspirandu-se din ochiul creativ al soacrei sale, Mary a fixat bratara in cocul ei elaborat. E drept ca o astfel de miscare cere mult curaj stilistic, mai ales la un eveniment black tie unde eticheta tinde sa fie rigida. Rezultatul a fost o abordare moderna si proaspata. Pe bune, cate femei s-ar fi gandit sa improvizeze o diadema atat de natural si cu atat de mult bun gust?

Fast, diademe si invitati de seama la Stockholm

Regele Carl XVI Gustaf nu si-a sarbatorit ziua de nastere oricum. Alaturi de regina Silvia, monarhul a intampinat oaspeti veniti din intreaga Europa si nu numai. Familia regala daneza a fost reprezentata la cel mai inalt nivel in acea seara festiva.

Regele Frederick a purtat cu mandrie esarfa Ordinului Serafimilor. Dincolo de cuplul regal aflat la carma tarii, fosta regina Margrethe a fost si ea prezenta la banchet, optand pentru diadema Baden Palmette. Sora ei, printesa Benedikte, a stralucit purtand diadema Sayn-Wittgenstein-Berleburg Fringe. Fiecare bijuterie din acea sala spunea o poveste veche de secole, pastrata cu sfintenie de generatii intregi.

Dincolo de bijuterii. Un stil care sfideaza normele

Stilul chic al reginei Mary a fost adesea comparat cu cel al Printesei de Wales. Ea stie perfect cum sa imbine moda functionala si moderna cu piesele istorice de arhiva. Si chiar daca la Stockholm diadema improvizata a furat spectacolul, in viata de zi cu zi incaltamintea este cea care ii defineste personalitatea debordanta.

Stilista de moda Leanne Jones a analizat recent colectia fabuloasa de pantofi a reginei, observand (intr-o discutie publicata anterior) ca slabiciunea ei pentru tocurile indraznete o separa clar de alti membri ai familiilor regale.

„Indiferent dacă iese în pantofi cu toc înfrumusețați, cizme elegante Prada până la genunchi așa cum a purtat Crăciunul trecut, sau stiletto Gianvito Rossi extrem de înalți, ea îmbrățișează pantofii ca o parte cheie a identității ei de stil”, a explicat experta in fashion.

Pana la urma, o atitudine relaxata fata de moda face minuni. „Este această încredere și consecvență care o diferențiază – încălțămintea ei nu este doar un accesoriu, ci o declarație intenționată și avangardistă”, a continuat stilista.

La 54 de ani, suverana daneza a dovedit la Stockholm ca o bratara primita in dar la 1850 poate deveni cel mai discutat si admirat accesoriu de par al anului 2024.