„Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Skye, da, sunt pe drum” sunt versuri pe care părinții de copii mici le vor recunoaște imediat. Dacă ești mama unui prichindel, știi prea bine cum stau lucrurile cu obsesia pentru celebra patrulă. Jucării, haine, cărți, figurine de pluș ascunse sub canapea, le ai pe toate prin casă.

Numai că acum, Ryder și echipa lui de cățeluși au un univers doar al lor în realitate, iar tentația de a planifica o vacanță acolo este uriașă pentru orice familie.

Ce te așteaptă dincolo de porțile Adventure Bay

Cei de la Chessington World of Adventures Resort (parte a Merlin Entertainments) nu s-au jucat deloc când au creat acest spațiu. Au investit 15 milioane de lire sterline într-un tărâm care cuprinde patru atracții noi, o zonă de joacă, sesiuni de întâlniri cu personajele, un magazin de suveniruri și un punct gastronomic tematic. Totul este inspirat de Adventure Bay, exact ca în desenele pe care le știi pe de rost.

Iar când intri în World of PAW Patrol, privirea îți este atrasă instantaneu de turnul de observație al cățelușilor. Fix sub el găsești Rubble & Rocky’s Play Zone. Aici cei mici se pot bucura de tobogane, de barca lui Cap’n Turbot (The Flounder) și de camionul verde de reciclare al lui Rocky, montat pe arcuri.

Dar hai să vedem care e treaba cu atracțiile principale. Ai la dispoziție Zuma’s Hovercraft Adventure (primul ride de tip „Drifter” din Marea Britanie), Chase’s Mountain Mission (un mini roller coaster), Skye’s Helicopter Heroes (un turn cu baloane) și Marshall’s Firetruck Rescue (un covor zburător pentru juniori).

Adevărul despre restricțiile de înălțime

Când îți planifici bugetul pentru o vacanță la Londra și iei bilete de avion din București sau Cluj, ultimul lucru pe care ți-l dorești este să ajungi acolo și cel mic să plângă pe margine. Așa cum relatează Hellomagazine într-un reportaj la fața locului, există un detaliu destul de frustrant legat de noile atracții. Pentru fiecare dintre cele patru ride-uri, copiii trebuie să aibă o înălțime minimă de 90 cm, chiar dacă sunt însoțiți de un adult.

Asta înseamnă că un copil de doi ani pur și simplu nu are voie să se urce. Prin comparație cu un loc precum Paultons Peppa Pig World (unde nu prea există restricții de înălțime pentru copiii mici însoțiți de adulți), decizia celor de la Chessington pare o ocazie ratată de a face parcul mai distractiv pentru copiii cu adevărat mici. E drept că prichindeii sub 90 cm intră gratuit în parc, în timp ce biletele standard încep de la 32 de lire sterline de persoană.

Din cele 11 atracții accesibile copiilor sub 90 cm în tot parcul, doar 6 sau 7 pot fi numite cu adevărat ride-uri. Din fericire, printre ele se numără Gruffalo River Ride Adventure. O fetiță de doi ani, care abia fusese refuzată la atracțiile PAW Patrol, s-a dat de trei ori la rând în el, strigând „din nou” cu entuziasm la fiecare coborâre.

Cât costă să dormi în patul lui Chase

Dacă vrei experiența completă, complexul a lansat toamna trecută camere tematice. Decorul este absolut fabulos pentru un copil, cu periscop, panou de control, pufuri confortabile și un pat supraetajat PAW Patroller. Șansa să „conduci” acest pat este o noutate absolută pentru cei mici, care primesc și o jucărie pe pernă, plus o ghicitoare care deschide un seif cu două ciocolate.

Cifrele vorbesc de la sine.

Pentru un weekend în luna iulie, o noapte de cazare începe de la 663 de lire sterline pentru o familie de patru persoane (deși camera poate găzdui 2 adulți și 3 copii). Prețul include parcarea, un mic dejun cald, o oră de acces la Savannah Splash Pool (dacă rezervi în avans), Early Rider Time timp de o oră și intrarea gratuită în parc pentru a doua zi. Atenție însă, prima zi de parc nu este inclusă și trebuie plătită separat.

Și pentru că tot vorbim de buget, la capitolul mâncare lucrurile stau cam așa: la standurile din parc, un sandviș cu șuncă pentru copii costă 5 lire sterline. Sfatul cel mai bun este să îți aduci prânzul de acasă și să folosești băncile de picnic. Dacă alegi să mănânci la Zafari Restaurant din hotel, așteaptă-te la mâncare medie la prețuri destul de umflate.

Pentru context, o cameră standard cu pat King și paturi supraetajate în același weekend de iulie costă jumătate din preț, adică 303 lire sterline. Oferă aceleași beneficii, minus priveliștea spre Wanyama Reserve și accesul gratuit la piscină (care te-ar costa 3 lire de persoană). Până la urmă, copiii nu țin cont de facturi. Pentru ei, amintirea unei nopți petrecute în sediul cățelușilor preferați va rămâne vie, iar întrebarea dacă următorul hotel va fi tot cu PAW Patrol va apărea garantat la următoarea vacanță.