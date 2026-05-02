Vizita de stat a Regelui Charles și a Reginei Camilla în Statele Unite a adus în prim-plan nu doar diplomația la nivel înalt, ci și o adevărată lecție de stil. Melania Trump a bifat patru apariții impecabile care au demonstrat încă o dată de ce este considerată una dintre cele mai bine îmbrăcate Prime Doamne.

Planificarea din spatele unei imagini perfecte

Te-ai gândit vreodată cât timp durează să pregătești o garderobă pentru un eveniment de o asemenea magnitudine? Ei bine, lucrurile nu se lasă deloc la voia întâmplării.

Într-un material amplu publicat recent de Hellomagazine aflăm exact cum funcționează această mașinărie a imaginii. „Pregătirea și experiența Primei Doamne în ceea ce privește moda, arhitectura și designul au ieșit cu adevărat în evidență pe parcursul vizitei de stat din această săptămână”, a declarat o sursă din anturajul ei.

Aceeași persoană a detaliat procesul minuțios. „Simțul ei rafinat și elegant pentru stil și design a pătruns în fiecare moment al vizitei de stat și menține întotdeauna națiunea noastră, America, pe primul loc pe scena globală, iar totul este gândit și planificat luni și luni de zile.”

De la galben unt la albul imaculat

Luni, 27 aprilie, vizita a debutat oficial. Pentru primirea oaspeților la Casa Albă și turul noului Beehive de după ceaiul din Green Room, Melania a ales un costum din lână creponată la două rânduri de nasturi, într-o nuanță de galben unt. Creația aparține designerului american Adam Lippes, asortată fin cu o pereche de pantofi Manolo Blahnik.

Dar stai puțin să vezi a doua ținută.

Pentru ceremonia de bun venit de pe peluza South Lawn, ea a optat pentru o jachetă și o fustă din mătase și lână albă din colecția Ralph Lauren, alături de nelipsiții Manolos. Piesa de rezistență a fost pălăria cu boruri largi semnată Eric Javits, același creator care i-a conceput și pălăria pentru învestitura soțului ei din 2025. Mai târziu, purtând aceleași piese, a vizitat Pavilionul de Tenis de la Casa Albă alături de elevi, o activitate legată direct de inițiativa ei, Fostering the Future Together.

Glamour de seara si o coincidenta cromatica

Seara dineului de stat a ridicat ștacheta.

Melania a strălucit pur și simplu într-o rochie lungă, fără bretele, din mătase roz pal (nuanța delphinium), semnată Christian Dior Haute Couture. A completat look-ul cu mănuși din piele întoarsă alb-crem și pantofi din mătase de la aceeași casă de modă franceză (al cărei director de creație este designerul nord-irlandez Jonathan Anderson). Deși mulți s-au grăbit să compare ținuta cu o rochie celebră purtată de Jackie Kennedy în 1962, sursele confirmă că nu a fost vorba de o inspirație directă, ansamblul reflectând pur și simplu propria direcție creativă a Melaniei.

Și ce să vezi, nu a fost singura care a ales rozul în acea seară! Regina Camilla a sosit la dineu purtând o creație roz semnată Fiona Clare. O alegere cum nu se poate mai potrivită, având în vedere că Washington, D.C. Este faimos pentru cireșii săi înfloriți primăvara.

O viziune asumata pana la capat

Joi dimineața, momentul despărțirii a adus o schimbare radicală de registru. Melania și-a luat rămas-bun de la oaspeții regali într-o ținută business, formată dintr-un costum cu pantaloni negri Christian Dior, o bluză albă și pantofi negri cu cataramă Roger Vivier.

Iar această precizie vestimentară are o explicație foarte simplă. În documentarul său din 2026, intitulat „Melania”, stilistul ei, Hervé Pierre, a povestit cum decurge colaborarea lor: „A fost model. Este fantastic pentru că vorbim aceeași limbă”. Prima Doamnă însăși a mărturisit că „viziunea creativă este întotdeauna clară” și că este o „responsabilitate” să o împărtășească echipei sale pentru ca „ei să o poată aduce la viață”.

Baza acestei pasiuni se află în familie. Melania îi atribuie mamei sale, regretata Amalija Knavs, „talentul și expertiza în modă” care au ajutat-o să cultive o „apreciere profundă pentru designul de calitate”.

„Din înțelepciunea ei, am ajuns să onorez meșteșugul, să prețuiesc măiestria și să respect nivelul de perfecțiune necesar pentru a crea piese atemporale”, a explicat Prima Doamnă în documentarul amintit, lăsând să se înțeleagă că fiecare apariție publică este, de fapt, o prelungire a educației primite acasă.