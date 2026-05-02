Sunt momente în care o singură apariție publică reușește să transmită un mesaj mai puternic decât o mie de cuvinte. Actrița premiată cu Oscar, Kathy Bates, în vârstă de 77 de ani, a întors toate privirile la o gală majoră din Los Angeles. A apărut pe covorul roșu într-un costum alb incredibil de șic, afișând o siluetă vizibil mai suplă și o energie debordantă.

O apariție care taie respirația

Te-ai gândit vreodată cum ai vrea să arăți la o vârstă înaintată? Kathy Bates tocmai ne-a dat o lecție superbă de stil și încredere. Vineri, 1 mai, vedeta a participat la cea de-a 29-a ediție anuală a evenimentului Taste For A Cure, organizat de UCLA Jonsson Cancer Center Foundation la Fox Studio Lot. A ales un blazer cambrat la două rânduri de nasturi, suprapus peste o bluză asortată. Fusta plisată fluidă i-a oferit acea mișcare blândă care pur și simplu te cucerește la prima vedere.

Pantofii albi, poșeta mică, ochelarii de soare supradimensionați și cocul elegant au completat perfect ținuta. A radiat de încredere, iar noua ei siluetă nu a trecut deloc neobservată printre fanii adunați la eveniment.

Motivul dur din spatele transformării

Dar hai să fim sincere, o astfel de schimbare radicală nu vine din senin. Călătoria ei a început undeva prin 2017, când a primit un diagnostic pe care nimeni nu vrea să îl audă. Diabet de tip 2.

Cifrele de pe cântar nu mai erau doar o chestiune de estetică, ci de supraviețuire.

Cum povestește actrița într-un interviu emoționant preluat recent de Hellomagazine, momentul a fost o adevărată trezire la realitate. „[Diabetul] este o boală de familie și văzusem prin ce trecuse tatăl meu”, a mărturisit ea. „El suferise o amputație de picior. Una dintre surorile mele se confruntă foarte serios cu asta și m-a îngrozit. M-a speriat teribil.”

Și știi prea bine că nici în România lucrurile nu stau mai bine când vine vorba de diabet, boala afectând sute de mii de femei care ajung să depindă zilnic de medicație și de vizitele nesfârșite la medicul specialist.

Nu există scurtături magice

Numai că vedeta nu a căutat soluții miraculoase peste noapte. A mizat pe schimbări treptate, dar sustenabile, modificând dieta și făcând mult mai multă mișcare zilnic. Aici intervine un detaliu pe care multe celebrități preferă să îl ascundă (dar pe bune, de ce atâta secretomanie?). Kathy a recunoscut deschis că a folosit un medicament din clasa GLP-1 pentru a-și completa eforturile de a ajunge la o greutate normală.

„Mi-a luat ani de zile să fac asta”, a explicat actrița. „Când a apărut Ozempic, am reușit să pierd ultima parte și să mă mențin.”

Ea a clarificat că medicamentul a ajutat-o să scape de ultimele 15 până la 20 de livre (aproximativ 7-9 kilograme), abia după ani de muncă susținută. Femeile sunt adesea bombardate cu mesaje toxice despre cum ar trebui să arate, mai ales după o anumită vârstă. Să recunoști că ai avut nevoie de sprijin medical este un act de curaj absolut într-o lume obsedată de diete perfecte.

O seară plină de vedete

Gala la care a strălucit a fost o strângere de fonduri vitală pentru cercetarea cancerului și îngrijirea pacienților. Seara l-a onorat pe George Cheeks, iar el și Kathy au urcat împreună pe scenă pentru a susține cauza.

Iar lista invitaților a fost plină de nume mari. Printre cei prezenți la eveniment s-au numărat Ryan Seacrest, Carrie Underwood, Yara Shahidi, directorul media Dana Walden și Byron Allen, care a venit însoțit de soția sa, Jennifer Lucas.

Bucuria de a trăi din plin

Până la urmă, dincolo de haine de designer și blițurile aparatelor foto, contează enorm cum te simți în interior. Oscarizata actriță spune că aceste schimbări i-au oferit o nouă șansă la o viață absolut normală.

„Acum că am reușit să devin cu adevărat sănătoasă, pot să mă mișc, pot să respir, pot să mă distrez”, a declarat ea cu un zâmbet larg.

Această stare de spirit s-a reflectat perfect în prezența ei extrem de relaxată de la studiourile Fox, unde a stat de vorbă cu fanii minute în șir înainte să intre în sala principală a galei.