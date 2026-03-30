Zara Tindall, fiica Prințesei Anne, a purtat în 2019 o ținută care și astăzi servește drept inspirație pentru evenimentele de vară. Vorbim despre o rochie Zimmermann memorabilă, etalată la Royal Ascot. Apariția sa de atunci demonstrează cum o piesă vestimentară atemporală poate rămâne relevantă ani la rând.

O ținută memorabilă la Royal Ascot

La ediția din 2019 a curselor de la Ascot, Zara a ales o rochie midaxi cu un imprimeu floral de la brandul australian Zimmermann. Piesa, confecționată din poplin de in, avea o croială ce urmărea linia corpului, o fustă până la podea și un detaliu proeminent la nivelul umerilor, cu manșete frumos adunate. O alegere elegantă, dar modernă.

Designul era suficient de puternic fără a fi prea strident. Iar imprimeul floral, grafic și clasic în același timp, îi permite să poarte rochia și în anii ce vor urma.

Pentru a completa look-ul, Zara Tindall și-a prins părul blond într-un coc simplu și a purtat o pălărie într-o nuanță de albastru-albăstrele. A adăugat și o pereche de pantofi cu toc de culoare nude, de la brandul Gianvito Rossi, unul dintre favoriții familiei regale.

Zimmermann, brandul de suflet al vedetelor

Dar ce este, mai exact, Zimmermann? Brandul a fost fondat de surorile Nicky și Simone Zimmermann în 1991. Eticheta lor este iubită de familia regală și de o mulțime de celebrități de prim rang datorită materialelor de înaltă calitate pe care le folosesc și a preferinței pentru culori feminine și accente florale.

Popularitatea brandului este vizibilă la nivel global. Spre exemplu, actrița Katie Holmes a fost fotografiată la prezentarea lor de la Săptămâna Modei de la Paris din 2025.

Viziunea din spatele creațiilor

Pentru fondatoarea Nicky Zimmermann, satisfacția profesională vine din a vedea cum creațiile sale prind viață pe stradă. Într-o declarație din 2024, aceasta mărturisea: „Întotdeauna mă bucur enorm când văd o femeie pe stradă care ia o creație de-a noastră și îi adaugă propria notă în stilizare – ador asta”.

Și când vine vorba de tendințe, designerul are o ideologie surprinzător de relaxată. Cum vine asta, un brand atât de popular să nu se ghideze după trenduri?

Ei bine, Nicky a explicat foarte simplu. „Sinceră să fiu, nu-mi fac griji în privința tendințelor; întotdeauna am purtat ce mi-a plăcut. Poate câteva decizii regretabile în anii ’90, dar, până la urmă, asta înseamnă evoluție”.