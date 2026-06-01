Fostul star al rugby-ului englez, Mike Tindall, a oferit o privire rară în intimitatea mariajului său cu Zara, nepoata regretatei Regine Elisabeta. Dincolo de evenimentele oficiale și de eticheta regală, cei doi folosesc alinturi surprinzător de comune și dulci pentru un cuplu mereu aflat în vizorul public.

Dincolo de titluri și protocol

Te-ai întrebat vreodată cum rezistă un cuplu atât de expus cu trei copii mici acasă? Secretul lor nu stă neapărat în armate de bone sau ajutoare, ci într-o atitudine pe care noi, mamele, o recunoaștem imediat ca fiind singura salvare: umorul în mijlocul haosului zilnic.

Căsătoriți din anul 2011, Zara și Mike au ales o cale ușor diferită față de restul rudelor de la Palat. Pentru că Zara nu poartă un titlu regal formal, au reușit să își construiască o viață ferită de constrângerile stricte ale datoriilor regale. Într-un interviu sincer publicat recent de Hellomagazine, Mike a povestit deschis despre dinamica lor de acasă și despre cum reușesc să se conecteze.

Cum se alintă în spatele ușilor închise

Să fim serioase, toate avem nume de alint pe care poate nu le-am spune cu voce tare la o întâlnire formală. Întrebat direct dacă folosesc astfel de porecle, fostul sportiv nu s-a sfiit să recunoască.

„Dacă este vorba de porecle, acestea sunt Z și Mikey-T.” – Mike Tindall, fost jucător de rugby

Dar lucrurile nu se opresc la aceste inițiale scurte. Tatăl a recunoscut că se alintă reciproc și cu apelativul „Munchkin”. E drept că genul acesta de detalii jucăușe îi face să fie considerați adesea lipiciul care ține unită familia regală extinsă în momentele dificile.

Iar provocările lor de zi cu zi sunt la fel de reale ca ale noastre. Cu Mia de 12 ani, Lena de șapte ani și micuțul Lucas de doar cinci ani, echilibrul dintre cariere, apariții publice și viața de familie cere un efort constant.

„Poate fi stresant. Încerci să faci totul dintr-o dată, și asta este greu. Dar găsești o cale. Ideea principală este să găsești o cale și să rezolvi lucrurile în timp ce te distrezi în același timp. Asta încercăm noi să facem oricum. Trebuie întotdeauna să vezi partea amuzantă!” – Mike Tindall, soț și tată

O viață normală pentru copii

Și chiar pare că le iese de minune. La evenimentele ecvestre unde o susțin pe Zara sau la cursele din țară, cei doi sunt mereu surprinși zâmbind și relaxați. Mai mult, Mike are un plan clar pentru timpul liber al familiei și încearcă să îi convingă pe toți cei trei copii să joace golf alături de el, ducând mai departe pasiunea pentru sport.

„Lucas va fi cel mai pasionat de asta.” – Mike Tindall, fost sportiv

Dacă micuțul Lucas va alege cu adevărat crosele de golf sau va prefera terenul de rugby în anii următori. Până atunci, ne luăm și noi o notiță mentală din strategia lor și încercăm pur și simplu să zâmbim mai mult la următoarea criză de program a copiilor noștri.