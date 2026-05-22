Mike Tindall a făcut o remarcă de doar câteva cuvinte despre prințul Harry, dar care spune mai mult decât o mie de declarații oficiale. Fostul jucător de rugby, în vârstă de 47 de ani și soț al Zarei Tindall, a fost surprins făcând comentarii rare în afara camerelor de filmat la Festivalul Literar Hay din Țara Galilor.

Știi momentul ăla când te gândești la un vechi prieten din gașcă și îți amintești cum era înainte să se schimbe complet viața lui? Exact asta a scos la iveală scurta lui intervenție. Dincolo de titluri și palate, vedem o dinamică de familie extrem de familiară nouă. Prieteniile se răcesc, prioritățile se schimbă, iar uneori rămâi doar cu nostalgia pentru omul care era odată.

O prietenie care a apus

Discuția a avut loc alături de James Haskell și Alex Payne, colegii lui Mike de la podcastul The Good, The Bad and The Rugby. propria nuntă din 2011, Mike s-a arătat surprins că starul rugby-ului James Haskell nu s-a făcut de râs la eveniment.

Iar aici a intervenit mențiunea neașteptată. Făcând referire la ducele de Sussex, el a punctat destul de clar cum vedeau ei lucrurile pe atunci.

„Mulți alți oameni s-au descurcat mult mai bine decât tine, cum ar fi Harry, când era amuzant.” – Mike Tindall, fost jucător de rugby

Nunta a avut loc exact în perioada de glorie a lui Harry ca „prinț petrecăreț”, cu vreo cinci ani înainte să o cunoască pe Meghan Markle.

Glume tăioase despre prințul Andrew

Și nu s-a oprit doar la Harry. Pe baza informațiilor prezentate recent de Hellomagazine, grupul a făcut și câteva glume destul de acide la adresa fostului prinț Andrew Mountbatten-Windsor.

Când Alex a glumit că Mike ar avea propriul lui dormitor la Palatul Buckingham, răspunsul a venit imediat.

„La capătul opus față de Andrew, totuși.” – Mike Tindall, fost jucător de rugby

Asta vine chiar în contextul în care poliția din Thames Valley a oferit o actualizare privind investigația care îl vizează, extinsă aparent și pentru posibile infracțiuni sexuale. Dar băieții au știut să facă haz de necaz și pe seama lor. S-au amuzat teribil despre nasul rupt al lui Mike, care a necesitat o rinoplastie corectivă în 2018. El a glumit că banii contribuabililor l-au reparat și că are un fel de mandat regal dacă te uiți atent înăuntru.

Ce s-a ales de vechea gașcă

Harry și Mike au fost cândva prieteni foarte apropiați. Ducele de Sussex este chiar nașul fiicei mijlocii a soților Tindall, Lena, care a împlinit șapte ani. Mergeau la evenimente împreună, râdeau la angajamentele oficiale, iar Harry și verișoara lui Zara au petrecut enorm de mult timp împreună în copilărie.

Mike și Zara au fost prezenți la nunta lui Harry cu Meghan în 2018 și l-au susținut la concertul Sentebale din 2016. Numai că relația s-a răcit vizibil de când ducele a renunțat la îndatoririle regale.

Rămâne un mare semn de întrebare dacă vor mai relua vreodată legătura. Până la urmă, distanța fizică și cea emoțională par să fi transformat o prietenie strânsă într-o simplă amintire despre vremurile când lucrurile erau pur și simplu amuzante.