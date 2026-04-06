Anne Hathaway și Meryl Streep au dat startul turneului de promovare pentru „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” la premiera din Tokyo, iar ținutele au fost, cum altfel, spectaculoase. În timp ce Streep a purtat o creație Chanel semnată de Matthieu Blazy, Hathaway a strălucit într-o rochie Valentino fără bretele, din colecția de primăvară 2026 couture, completată de pantofi Rockstud. În spatele acestor alegeri se află stilista Erin Walsh, care colaborează cu actrița din 2019.

O stilistă cu rădăcini la Vogue

Erin Walsh este cea care orchestrează garderoba lui Hathaway pentru acest turneu global, iar presiunea este imensă. „Sunt conștientă de privirile ațintite asupra ei”, recunoaște Walsh. „Dar simt că m-am antrenat toată viața pentru asta. Întotdeauna există presiune: asta facem și asta iubim.”

Și totuși, Walsh are o legătură personală profundă cu universul filmului. Când a fost lansat primul „Diavolul se îmbracă de la Prada” în 2006, ea lucra la Vogue pentru legendara editoare Phyllis Posnick. Cunoaște, așadar, foarte bine lumea plină de farmec a revistelor de modă. „A fost ca și cum m-aș fi uitat la un documentar”, își amintește ea. „Toți asistenții din birou vorbeau despre asta – și toți șefii, si.”

Conceptul din spatele ținutelor: „Supernova”

Acum, un deceniu mai târziu, Walsh are misiunea de a crea o serie de look-uri memorabile pentru Hathaway, care să fie șic, îndrăznețe și moderne. „A fost un exercițiu de bucurie – având oportunitatea de a lega straturi ale lui Andy [Sachs] cu Annie și de a mă juca cu toți designerii diferiți”, spune stilista. Ea a fost responsabilă și pentru ținuta Valentino purtată de Hathaway în sceneta de la Oscaruri alături de Anna Wintour de la Vogue. „Fiind în culise la Oscaruri cu Annie și Anna în timp ce repetau replicile, mă gândeam: «E pe bune?»”

Dar care e ideea centrală a întregului turneu? V-ați gândit vreodată la asta?

Walsh o definește într-un singur cuvânt. „Dacă există un cuvânt pentru întregul turneu, acesta este «supernova»”, dezvăluie ea. „Dacă te uiți la toate casele mari de modă care au acești noi [designeri] la conducere, există această idee de a te apleca spre bucurie și spre haine care te fac să te simți ca versiunea supernova a ta. Va fi vesel, ireverențios, încurajator, încrezător – și puternic.”

Primele apariții din turneu fac senzație

Turneul de presă a debutat săptămâna trecută în Mexico City, unde actrița a apărut în două ținute statement. Prima a fost o rochie neagră cu franjuri de la Schiaparelli, cu o curea aurie sculpturală. „Fiind la casa Fridei Kahlo, am vrut să onorăm ideea de modă-ca-artă”, explică Walsh. „Asta a părut foarte important. Mi-a plăcut ideea de a începe cu negru pentru a ancora totul.”

A urmat o rochie roșie cu paiete de la Stella McCartney, purtată cu cizme din piele până la coapse – un omagiu clar la cizmele Chanel pe care personajul ei, Andy, le poartă în primul film. „Am vrut să onorez primul film și ceea ce a făcut Pat Field cu costumele – a fost un exemplu atât de bun de povestire prin modă și de a nu-ți fi frică să mergi în locuri magice și neașteptate cu ea”, spune Walsh. „Dar am vrut, si, să vedem cum a evoluat personajul lui Annie 20 de ani mai târziu. Ducând lucrurile într-un loc și un timp nou prin culori, proporții și texturi.”

Ce urmează în turneul de promovare

Fanii se pot aștepta la și mai multe surprize. Walsh promite că vor exista câteva referințe subtile, dar clare, la filmul original. „Trebuie să livrăm! Veți vedea niște culori speciale, pe care fanii își vor aminti că au fost importante”, spune ea, făcând aluzie la celebra nuanță de albastru (da, chiar albastru cerulean).

Iar garderoba de jurnalistă profesionistă a lui Andy va fi și ea reinterpretată pe covorul roșu. „Veți vedea abordări inteligente ale costumelor, atât masculine, cât și feminine”, adaugă Walsh. „Ideea că Andy, 20 de ani mai târziu, este jurnalistă – [am avut o idee bună] despre ce se potrivește vieții ei și elementele purtabile care îi definesc garderoba.”

Numai că, în mijlocul acestei magii DWP2, Walsh se confruntă cu o provocare neașteptată. Ea o îmbracă pe Hathaway și pentru turneul de presă al filmului „Mother Mary”, care se suprapune cu premierele globale DWP2. Stilul pentru „Mother Mary” este complet diferit, mai degrabă divă-pop star decât sirenă de birou. „Va trebui să diferențiem întreaga săptămână din mijlocul [turneului]”, spune Walsh. Dar este pregătită pentru provocare, iar relația cu Hathaway face totul mai ușor: „A fost atât de distractiv. Vorbim aceeași limbă, așa că totul devine distractiv și simpatic.”