Anne Hathaway a fost surprinsă recent în Milano, alături de familie, purtând o ținută care pare un omagiu direct adus personajului său iconic, Andy Sachs. Actrița a mizat pe o combinație îndrăzneață, dar piesa care a furat cu adevărat spectacolul a fost încălțămintea, o alegere plină de semnificație pentru fanii filmului care a consacrat-o.

Un palton leopard cu aer retro

Piesa centrală a ținutei a fost un palton din păr de ponei, lung până la gambe, cu un imprimeu leopard extrem de popular în acest sezon. Și nu e singura vedetă care a adoptat acest trend. Luna aceasta, Anya Taylor-Joy a apărut într-o fustă midi leopard semnată Antonin Tron pentru Balmain, iar Harry Styles a fost văzut cu o geantă Chanel creată de Matthieu Blazy, având același motiv animal print.

Numai că accesoriile alese de Hathaway au dus look-ul într-o altă zonă, una cu un aer distinct al anilor ’70, departe de a fi doar un trend de moment. A asortat paltonul cu o pereche de blugi albi evazați și ochelari de soare dreptunghiulari cu lentile colorate, creând o imagine nonconformistă.

Piesa de rezistență: saboții de lemn

Dar adevărata surpriză a venit de la picioare. Actrița a încălțat o pereche de saboți din piele neagră, cu o platformă impunătoare din lemn și detalii metalice discrete în jurul vârfului. Pentru fanii înrăiți ai filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada”, această alegere nu e deloc întâmplătoare. V-ați gândit vreodată de ce?

Hai să ne amintim. Într-o scenă de la începutul filmului, o angajată agitată de la revista Runway își schimba în grabă saboții de navetistă (considerați comozi, dar total inacceptabili) cu o pereche de pantofi stiletto, singurii potriviți pentru acel mediu ultra-pretențios.

De la „interzis” la „în vogă”

Pe bune, cine ar fi crezut că saboții vor avea o asemenea revenire? E drept că renașterea stilului boho, mulțumită în mare parte designerului Chemena Kamali, a readus în atenție saboții de lemn, transformându-i dintr-un articol de nișă într-unul clasic și dezirabil.

Lucrurile s-au schimbat radical.

Iar acum, la douăzeci de ani de la acea scenă memorabilă, Anne Hathaway ne arată că acest pantof, odinioară considerat complet nepotrivit, este acum ferm ancorat în tendințe. Apariția ei vine într-un moment interesant, cu puțin mai mult de o lună înainte de lansarea așteptatului „The Devil Wears Prada 2” (o continuare a filmului care a consacrat-o), un detaliu care face ca întreaga ținută să pară o declarație de stil perfect calculată.