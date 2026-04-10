Baroneasa Karren Brady, cunoscută din emisiunea *The Apprentice*, a vorbit deschis despre dorința de a se menține în formă, mai ales după ce a devenit bunică. La 57 de ani, vedeta este clienta clinicii Rakus din Knightsbridge de 15 ani, unde, pe lângă o dietă sănătoasă, apelează la o serie de tratamente inovatoare pentru piele și corp.

Terapia care „reîncarcă bateriile” celulelor

Unul dintre secretele aspectului său este o abordare mai puțin convențională. „Unul dintre tratamentele cheie pe care Karren le-a adoptat este terapia cu laser non-termic, care reprezintă o schimbare față de abordările estetice tradiționale bazate pe căldură sau pe deteriorarea țesuturilor”, explică Dr. Rakus.

Dar cum vine asta, mai exact? „Această tehnologie funcționează foarte diferit – folosește lungimi de undă specifice de lumină pentru a stimula celulele, în special mitocondriile, care sunt adesea descrise drept «centralele energetice» ale corpului. Când acestea funcționează bine, corpul este capabil să se repare, să se regenereze și să funcționeze la un nivel mult mai înalt.”

Recomandari Cum reuseste Catrinel Sandu sa se mentina tanara la 40 de ani! Vedeta si-a dezvaluit trucurile de frumusete

Iar pentru a face lucrurile mai clare, medicul folosește o analogie simplă. „Le explic adesea pacienților în termeni simpli: imaginați-vă că celulele voastre sunt ca niște baterii reîncărcabile. În timp, din cauza îmbătrânirii, a stresului sau a factorilor de stil de viață, aceste baterii își pierd eficiența. Acest tratament ajută la reîncărcarea lor, permițând corpului să funcționeze din nou optim.”

„Ceea ce face acest lucru deosebit de atrăgător este că este complet non-invaziv – nu există căldură, nu există leziuni și nu există timp de recuperare – și totuși poate avea un efect profund atât asupra aspectului, cât și asupra stării de bine”, adaugă specialistul.

Îmbunătățiri pentru piele și vitalitate

Rezultatele obținute de Karren nu sunt doar de ordin estetic, explică Dr. Rakus. „În cazul lui Karren, am observat îmbunătățiri ale calității pielii, ale tonusului corporal și ale vitalității generale, alături de beneficii precum reducerea disconfortului și îmbunătățirea mobilității. Este o abordare mai holistică a anti-îmbătrânirii – nu se concentrează doar pe cum arăți, ci sprijină modul în care corpul tău funcționează din interior spre exterior.”

Recomandari Dieta care te menține veșnic tânără. Ce să mănânci ca să nu îmbătrânești

V-ați gândit vreodată că un tratament estetic poate face și asta?

Se pare că aceasta este noua direcție în domeniu. „Din ce în ce mai mult, aici se îndreaptă estetica modernă – tratamente care funcționează în armonie cu corpul, sporindu-i capacitatea naturală de a se repara și regenera, în loc să forțeze schimbarea din exterior”, mai spune medicul.

Facialele preferate de vedete

Călătoria lui Karren în lumea frumuseții (la această clinică, cel puțin) a început cu tratamente faciale multi-etapă. „Hydrafacials sunt un tratament de piele non-invaziv, în mai mulți pași, iubit de celebrități și de pasionații de îngrijirea pielii din întreaga lume pentru rezultatele sale instantanee și lipsa timpului de recuperare.”

Recomandari Selena Gomez aduce vara mai devreme cu noul ei look bronzant

E drept că sună bine. „Folosind o tehnologie avansată de tip vortex, acesta curăță în profunzime, exfoliază și hidratează pielea, în timp ce livrează antioxidanți puternici, peptide și acid hialuronic. Tratamentul este blând, dar eficient, făcându-l potrivit pentru toate tipurile de piele și perfect pentru a obține acea strălucire sănătoasă și luminoasă, demnă de covorul roșu”, detaliază Dr. Rakus.

Luptă non-invazivă cu ridurile

Specialistul a dezvăluit și că vedeta folosește Sofwave pentru zona brațelor și pentru față. Despre acesta, Dr. Rakus spune că este „cea mai recentă tehnologie non-invazivă aprobată de FDA, concepută pentru a revitaliza pielea prin țintirea liniilor fine, a ridurilor și a laxității pielii.”

Si cum funcționează? „Tratamentul folosește tehnologia cu ultrasunete pentru a stimula producția de colagen și elastină, ceea ce ajută la reducerea liniilor fine, la îmbunătățirea fermității și la restabilirea unui aspect tineresc.”

Remodelare corporală și wellness celular

Mai recent, Karren a început să facă tratamente Emerald Laser Reset, descrise de Dr. Rakus drept „cel mai recent progres în reducerea non-invazivă a grăsimii, remodelarea corporală cu laser și wellness-ul celular.”

Unul dintre avantajele acestui tratament cu laser de nivel scăzut este că, de fapt, crește producția de energie și îmbunătățește echilibrul imunitar, fără a necesita timp de recuperare. O soluție ideală pentru o persoană cu un stil de viață aglomerat, așa cum este Karren Brady.