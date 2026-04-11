Pentru Daniela Gyorfi, Paștele vine cu o tradiție specială, moștenită de la regretata ei mamă și respectată cu sfințenie în fiecare an. Artista a vorbit despre obiceiurile care însoțesc această sărbătoare, dar și despre amintirile care o leagă de copilărie, o perioadă marcată de bucurii simple și de eforturile mamei sale de a-i aduce zâmbetul pe buze.

Amintiri din copilărie

Artista păstrează vie legătura cu trecutul, iar una dintre cele mai puternice superstiții ale sale este legată de înnoirea garderobei. „Am superstiții de Paște: să ne cumpărăm haine noi. Așa am păstrat tradiția tot timpul cu mama mea. Înainte de Paște, fac curățenie, ne înnoim, cumpărăm haine noi”, a povestit Daniela Gyorfi. Anul acesta, planurile sunt puțin diferite, artista dorind să ajungă și la slujba de Înviere.

Dar care e cea mai dragă amintire a sa? Ei bine, are legătură tot cu mama ei și cu un obicei nelipsit din casa lor. „A doua zi ciocnesc ouă. Îmi amintesc de mama, când ciocneam ouăle în ziua de Înviere, și mă bătea de mă spărgea. Asta e o amintire dragă de Paște pentru mine”, a mărturisit ea.

Acest obicei era cu atât mai prețios cu cât posibilitățile financiare erau limitate în copilăria sa. E drept că vremurile nu erau mereu ușoare, însă mama artistei găsea mereu o soluție. „Când eram mică, eram săracă. Iar atunci când aveam posibilitatea, mama mă înnoia, îmi cumpăra haine. Era plăcerea mamei să ciocnim ouă”, a adăugat Daniela.

Tradiția continuă cu Maria și George

Iar obiceiul nu s-a pierdut odată cu trecerea anilor. Astăzi, cântăreața duce mai departe tradiția alături de partenerul ei, George, și de fiica lor, Maria. Chiar dacă adolescenta este acum concentrată pe examene, momentele în familie rămân prețioase.

„Acum facem la fel, eu cu Maria, cu George… Maria nu e deloc cu pretenții, ea nu vrea nimic de obicei. Ea e cu învățatul acum”, a dezvăluit artista. totusi, Maria are și o dorință specială (pe lângă note mari, fireste). „Știu că ar vrea să intre la unul dintre liceele din top 10 și i-ar plăcea să meargă la «Beach, Please!» să o vadă pe Tyla”.

Postul și Paștele sărbătorit de două ori

Lucrurile stau puțin diferit când vine vorba de post.

Daniela recunoaște deschis că nu reușește să îl țină, având o explicație directă. „Nu reușesc să țin post, nu pot, mă mai și enervez. Postul trebuie să îl ții cu totul”, a spus ea. Numai că anul acesta masa de Paște va fi și mai bogată, deoarece familia s-a mărit temporar. Fiul lui George, care poartă același nume, a venit să petreacă timp cu tatăl său, aducând cu el și un motiv de dublă sărbătoare.

„Anul acesta de Paște petrecem și alături de băiatul lui George, pe care tot George îl cheamă. A venit la noi să mai petreacă timp cu tatăl lui. Ei doi sunt catolici, așa că facem Paștele cumva de două ori”, a declarat cântăreața. Această îmbinare a tradițiilor ortodoxe cu cele catolice nu este o noutate pentru artistă, care a reușit să păstreze spiritul sărbătorii chiar și atunci când a fost plecată din țară, cum s-a întâmplat în 2025, când a petrecut Paștele în Germania.