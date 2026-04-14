Ina Garten, celebra „Barefoot Contessa”, vine cu o propunere de meniu pentru masa de Paștele evreiesc (Passover) care promite să impresioneze fără a complica lucrurile în bucătărie. Piesa de rezistență este o garnitură extrem de simplă, care se prepară din doar cinci ingrediente, demonstrând încă o dată că eleganța stă în simplitate.

Piesa centrală a mesei festive

Pentru felul principal, Ina Garten mizează pe un clasic al sărbătorii: pieptul de vită fraged (brisket). Rețeta ei nu se bazează pe tehnici complicate, ci pe gătirea lentă, care permite cărnii să devină incredibil de suculentă. „E genul de mâncare care aduce pe toată lumea la masă și creează amintiri”, a explicat Garten. Secretul, spune ea, constă în calitatea cărnii și în răbdarea de a o lăsa să se gătească la foc mic ore în șir, alături de ceapă și morcovi care se caramelizează subtil.

Dar nu este doar despre carne. Sosul rezultat este descris ca fiind „auriu și plin de aromă”, perfect pentru a fi servit alături de preparat.

Garnitura vedetă din 5 ingrediente

Adevărata surpriză a meniului, și cea mai discutată, este o garnitură care la prima vedere pare banală, însă tocmai simplitatea o face genială. Este vorba de un preparat care necesită doar cinci ingrediente de bază, accesibile oricui. V-ați gândit vreodată că puteți face ceva spectaculos cu atât de puțin efort? Ei bine, Ina demonstrează că se poate.

„Cele mai bune preparate nu au nevoie de o listă infinită de ingrediente, ci de ingrediente de calitate folosite inteligent”, a subliniat vedeta TV. Rețeta (pe care o păstrează deocamdată în cartea sa) este gândită să completeze perfect aroma bogată a pieptului de vită, fără să o domine.

E drept că mulți se așteptau la ceva mai complex.

Numai că filosofia ei este clară: mai puțin înseamnă, de fapt, mai mult. Mai ales când ai invitați la masă și vrei să petreci timp cu ei, nu blocat în bucătărie.

Ce mai include meniul de Passover

Pe lângă pieptul de vită și garnitura-minune, meniul propus de Ina Garten este completat de alte câteva elemente clasice, reinterpretate în stilul său caracteristic. Nu lipsesc supa de găluște de matzah (matzo ball soup), un aperitiv nelipsit de pe mesele de Passover, și o salată proaspătă care aduce o notă de echilibru. Iar pentru desert, Contesa sugerează o prăjitură cu ciocolată fără făină, densă și decadentă, perfectă pentru a încheia o masă memorabilă.

Fiecare element din meniu este gândit să poată fi pregătit, măcar parțial, în avans. Cum vine asta? Ina oferă sfaturi despre cum să organizezi gătitul pe parcursul a două zile, pentru ca în ziua cea mare stresul să fie minim. Pe bune, pare soluția ideală pentru orice gazdă.