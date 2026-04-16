Daniela Gyorfi aruncă în aer liniștea din showbiz cu o serie de declarații neașteptate despre divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira. Artista este de părere că totul ar fi fost, de fapt, o strategie de marketing foarte bine pusă la punct, orchestrată pentru a vinde o imagine.

O strategie bine pusă la punct?

Iar Gyorfi nu se sfiește să spună lucrurilor pe nume, sugerând că apariția Codruței în podcastul lui Cătălin Măruță a fost o mișcare inteligentă și deloc întâmplătoare. E drept că impactul mediatic a fost uriaș. „Lucrurile se știau, ea probabil că a gestionat foarte bine această emisiune cu divorțul (podcastul lui Cătălin Măruță), adică a fost și calculată. Foarte frumos și o felicit pentru că este deșteaptă și nu este nimic greșit să-ți gestionezi și să-ți vinzi imaginea”, a declarat Daniela Gyorfi în emisiunea lui Capatos.

Mai mult, artista a subliniat că alegerea platformei a fost esențială pentru succesul demersului. „Într-adevăr, a avut un mare impact la Măruță, adică a fost foarte bine gândită treaba asta. Poate dacă se ducea în altă parte nu avea același efect, dar acolo a știut exact ce face“, a adăugat aceasta.

Probleme mai vechi de 7 ani?

Artista a pus sub semnul întrebării și momentul în care au apărut, de fapt, problemele în cuplu, fiind convinsă că situația era tensionată de mai mult timp. V-ați fi gândit la asta? „Eu nu cred că acum a știut Codruța, ei au știut de undeva probabil de anul trecut”, a speculat Gyorfi.

Până la urmă, cum vine asta? Daniela Gyorfi consideră că, după o relație atât de lungă, este greu de crezut că surpriza a fost totală. „Mi-e greu să cred că nu a știut cu cine a stat în casă șapte ani de zile. Așa gândește toată lumea”, a mai spus ea.

Un concert de coșmar pe 14 februarie

Numai că, dincolo de speculații, realitatea trăită de Codruța Filip pare să fi fost una extrem de dureroasă. Deși despărțirea oficială a avut loc în ianuarie, ea și Valentin Sanfira au fost nevoiți să urce pe aceeași scenă pe 14 februarie, chiar de Ziua Îndrăgostiților, pentru un concert stabilit cu mult timp înainte.

O ironie amară.

Pentru Codruța, momentul a fost un adevărat chin, după cum a povestit chiar ea. „Aveam de cântat două melodii de dragoste. Mi-a venit să vomit”, a mărturisit artista în podcastul lui Cătălin Măruță, adăugând că avea sufletul „distrus, făcut țăndări”.

Răceală evidentă pe scenă

În ciuda stării emoționale precare, artista a ales să își onoreze angajamentul profesional, dintr-un motiv personal. „Am zis totuși: «Bine, ca să înțelegi că nu vreau să-ți fac rău, în ciuda tuturor lucrurilor prin care am trecut și a stării în care mă aflu acum, o să vin. Ca să nu spui că sunt un om rău. Rămân un om bun până la final.» Și am mers la concert. Dar nu vrei să știi cum am mers…”, a mai spus Codruța.

Si tensiunea dintre cei doi nu a trecut neobservată de public. Răceala era palpabilă, iar fanii au simțit imediat că ceva nu este în regulă. „Cei care au fost la concert au observat răceala și distanța dintre noi, care erau evidente, mai ales pentru cei care ne văzuseră înainte”, a încheiat artista.